Китай готовит трубу

Проект ответвления нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО) на Китай еще не прошел все стадии утверждения в Правительстве РФ, а Пекин уже начал готовиться к увеличению потока российской нефти. На днях заместитель главы Министерства торговли КНР ЮЙ Гуанчжоу сообщил, что Китай приступил к разработке проекта нефтепровода по своей территории от российской границы.

Первый этап создания ВСТО включает строительство на участке Тайшет (Иркутская область) - Сковородино (Амурская область). Одновременно будет сооружен нефтеналивной терминал в бухте Козьмино в районе Находки, куда сырье должно поставляться железнодорожным транспортом. В рамках второго этапа будет построен участок Сковородино - бухта Козьмино. Протяженность самого ВСТО - более 4 тыс. км, а ответвления в Китай - 1030 км, из которых 70 км проходят по территории России от Сковородино до границы.

"Энергетические ресурсы - это ключевой момент двусторонней торговли и экономического сотрудничества Китая и России", - заявил Юй Гуанчжоу. По его словам, импорт российской нефти в этом году достигнет 15 млн тонн. И на этом Китай останавливаться не планирует. В сообщениях китайских СМИ указывается, что трубопровод будет рассчитан на максимальную мощность - 30 млн тонн в год.

Для российской стороны действия Пекина не стали неожиданностью. "Китайцы не согласовывали с нами проект своего участка трубопровода, поскольку строят на своей территории и на свои деньги, - сказал RBC daily вице-президент "Транснефти" Сергей ГРИГОРЬЕВ. - Единственный вопрос (он рассматривался совместно. - RBC daily) - это место стыковки на пограничной реке Амур. Мы рассматривали два варианта, по которым вели переговоры. Видимо, после того как конкретное место было выбрано, китайская сторона приняла решение о строительстве своего участка трубопровода". Согласно договоренностям, ответвление ВСТО, проходящее по российской территории, построит сама "Транснефть", но за китайские деньги. "На строительство участка трубопровода от Сковородино до Амура китайская сторона дала нам грант на $400 млн. В настоящее время мы делаем ТЭО, после чего начнем строительство. При этом владеть этой трубой будем мы", - сообщил Сергей Григорьев.

Пекин готов принять российскую нефть уже в 2008 году, но в "Транснефти" о сроках ввода трубы в эксплуатацию говорят осторожно. "Когда мы закончим весь трубопровод, будет готов и участок от Сковородино до Амура", - отметил Сергей Григорьев. Он подтвердил, что ожидаемые китайцами объемы поставок вполне реальны. Правда, не сегодня и не завтра. "Весь проект рассчитан на 80 млн тонн нефти в год: 50 млн тонн на Тихий океан и 30 млн тонн на Китай. Сколько куда пойдет в итоге - решит правительство. Китайцы сейчас исходят из максимальной цифры. Разумеется, первоначально 30 млн тонн не будет", - сказал вице-президент "Транснефти".

Сегодня загрузить китайскую трубу под завязку просто невозможно. По данным Министерства торговли Китая, в 2005 году в республику поступило 12,78 млн тонн российской нефти (10,1% от общего объема импорта этого сырья). Почти вся нефть шла по железной дороге. По мнению аналитика ИК "Тройка Диалог" Владислава МЕТНЕВА, часть железнодорожных поставок в будущем может быть перенаправлена на трубопровод. Однако в целом его наполнение - "вопрос не одного года". В июле глава Минпромэнерго РФ Виктор ХРИСТЕНКО заявил, что ВСТО может быть введен в эксплуатацию уже до 2015 года. "К тому времени дополнительные 18 млн тонн нефти можно будет найти с учетом разработки месторождений Восточной Сибири", - пояснил эксперт "Тройки Диалог".

Вместе с тем обострение ситуации на Ближнем Востоке, откуда КНР импортирует значительный объем "черного золота", заставляет ее добиваться увеличения поставок российской нефти уже сегодня, не дожидаясь завершения строительства ВСТО. "Для Китая Россия - это, прежде всего, возможность диверсификации поставок. Доля российских энергоносителей в нефтяном импорте Китая будет расти", - уверен Владислав Метнев.