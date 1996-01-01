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Бывший летчик никак не приземлится
8 октября приморским северянам снова предстоит сделать выбор. На этот раз на территории Дальнегорского городского округа состоятся сразу три избирательные кампании.
Так, дальнегорцы, кавалеровцы и тернейцы будут выбирать депутатов Законодательного собрания Приморского края по одномандатному округу № 20 и по партийным спискам; дальнегорцы также выберут главу Дальнегорского городского округа и депутата городской думы по избирательному округу № 21 (с. Каменка). Уже приступили к работе избирательные комиссии соответствующего уровня.
Председателем территориальной (окружной) комиссии по выборам депутата краевого ЗС стала Светлана ЗАРЕЦКАЯ, а председателем муниципальной избирательной комиссии по выборам главы ДГО и депутата Думы ДГО - Светлана ЛЮБИМОВА.
Сейчас в избирательных комиссиях всех уровней идет регистрация заявлений от кандидатов. На должность главы Дальнегорска изъявил желание баллотироваться директор лицея №39 Сергей ИЛЬИНОВ, а о желании стать депутатами краевого парламента уведомили двое жителей Дальнегорска - депутаты гордумы: временно не работающий Дмитрий ФОТЬЯНОВ и директор ООО "Тетюхе-плюс" Тельман АГАКЕРИМОВ, а также действующий депутат ЗС ПК Юрий СТЕПАНЧЕНКО.
Одной из главных предвыборных сенсаций стало то, что бывший глава Кавалеровского муниципального района и бывший московский летчик Сергей ПЛЕВАКО заявил о намерении участвовать в выборах одновременно в качестве кандидата в депутаты ЗС ПК и кандидата на должность главы Дальнегорского городского округа. И опять готов приступить к любимому занятию - игре в выборы.
Вторая сенсация: Дмитрий Фотьянов, экс-глава ДГО, снятый с этого поста по решению двух судебных инстанций за подкуп избирателей, вопреки ожиданиям, почему-то пока не уведомил муниципальный избирком о намерении податься "в мэры", зато, опять же вопреки ожиданиям, решил податься в депутаты краевого ЗС.
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