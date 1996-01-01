Три вице-губернатора уходят в отставку. Добровольно ли?

Власть Приморья близка к параличу: "Единая Россия", похоже, переругалась из-за партсписков перед выборами, высший менеджмент Белого дома попал под подозрение правоохранительных органов.

Ожидается объявление об отставках Сергея ПЕРЕДРИЯ, Валерия ВАСИЛЕНКО и Владимира РОЗЕНБЕРГА. Уже пережили сей факт Борис ГЕЛЬЦЕР и Юрий ПОПОВ. "На вахте" остаются первый вице-губернатор Александр КОСТЕНКО, руководитель аппарата администрации вице-губернатор Евгений ОВЕЧКИН, международник вице-губернатор Виктор ГОРЧАКОВ и пиарщик в ранге вице-губернатора Николай СИДОРОВ.

Ни один руководитель в здравом рассудке сразу с таким количеством заместителей не расстанется. Поскольку Сергею ДАРЬКИНУ в здравии отказать нельзя, остается поверить во влияние высших сил. Поговаривают, что решение о секвестировании высших приморских чиновников принято через голову губернатора, и ему осталось лишь подчиниться. Вице-губернаторы уходят (или им дают возможность уйти) по собственному желанию, поскольку ставить подножку первому получившему доверие президента губернатору - значит бросить тень и на Владимира ПУТИНА. И хотя решение об отставках принципиально принято на прошлой неделе, с его объявлением тянут, как нам представляется, до проведения партконференции "Единой России", чтоб развести бурные политсобытия во времени.

Как поведал источник "ЗР", "сосредоточиться на нацпроектах" Юрию Попову не дали в том числе 25 млн руб., вроде бы оттянутые от выделенных средств на лизинг сельскохозяйственной техники на иные цели. А Сергею Передрию аукнулась, однако, практика последних пяти лет по закупке топлива для нашего ЖКХ по высоким ценам: переплачено якобы $20 млн, которые и легли на тарифы, оплаченные населением края. Бардак с обеспечением лекарствами по 122-му закону, скандалы в территориальном ФОМСе, да еще мутная клановая предпринимательская деятельность поставили крест на чиновничьей карьере Бориса Гельцера. Из Валерия Василенко госчиновник просто не получился в силу характера. Владимир Розенберг, в заслугу которому, без иронии, "ЗР" ставит строительство Некрасовского путепровода и очень качественную и красивую трассу от Славянки до Хасана, не может, по нашим предположениям, свести сальдо по еще не начатому строительству моста на остров Русский. Заметим в скобках, что вряд ли все увольняющиеся вице-губернаторы тянули одеяло только на себя или для себя, однако такова планида замов: рисковать больше и расплачиваться первыми.

Напомним, начало "зачистке" приморского политбомонда положил экс-сенатор Игорь ИВАНОВ. Сегодня его место в Совете Федерации пусто. К тому же в крае долгое время нет Главного федерального инспектора. Законодательное собрание накануне выборов захромало на три ноги. Теперь еще половина вице-губернаторов ходит "под подпиской об отставке". Похоже, управляемость Приморья сегодня действует в режиме автопилота, благо, лето. Тут главное, чтоб топлива хватило и страховка не подвела. Словом, не к месту будет помянута только что прошедшая годовщина ГКЧП.

По словам источника, теперь назначение вице-губернаторов придется согласовывать с полпредом президента в округе Камилем ИСХАКОВЫМ, что не может понравиться приморскому губернатору. Это раз. И два - хватит ли кадрового потенциала прореженной дарькинской команды на освобождающиеся места в Белом доме? Одно можно прогнозировать с относительной вероятностью. Кресло социального вице-губернатора может занять федеральный инспектор Любовь ДРОЗДОВА, от которой активист "Единой России" Игорь ЧЕМЕРИС, выпавший из партсписков на выборах, активно жаждал освободить одномандатный округ. Да и не жалко для женщины: социалка ведь - самая "расстрельная" должность в любом правительстве - федеральном или региональном.

С другой стороны, несколько дней в обществе отдыхавшего в Приморье инкогнито первого вице-премьера МЕДВЕДЕВА и даже совместный просмотр матча "Луч-Энергия" - "Спартак" говорят в пользу и в силу самостоятельности губернатора Дарькина.

Заметим также, очередное отсутствие на матче мэра Владивостока Владимира НИКОЛАЕВА, который, говорят, накануне перехватил семью нашего полпреда и курировал ее отдых в крае, не представив ее губернатору. Око за око...