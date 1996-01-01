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На одно депутатское место претендуют 5 человек

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Завтра, 23 августа, в 18:00 закончится регистрация кандидатов в депутаты ЗС ПК четвертого созыва, на текущий момент выдвинулось около 200 человек. Особых сюрпризов, связанных с отсутствием или присутствием отдельных личностей не случилось.

Главный ньюс-мейкер предстоящего плебисцита - региональное отделение партии власти вступило в предвыборную борьбу последним, впрочем, "Единая Россия" вполне предсказуемо стала самой представленной политической партией. Помимо списочных кандидатур, по одномандатным округам выдвинулось 12 человек, большинство из которых хорошо известны избирателям своей политической деятельностью и личным состоянием.

Таким образом, "ЕР" выставило 34 человека, второе место по количеству кандидатов еще с прошлой недели удерживает Аграрная партия России - 19 человек, далее идут "Патриоты России" и "Партия Жизни" - по 15 человек с каждой. Интересно, что первый в списке "ПЖ" - действующий депутат Александр ПРИВАЛОВ также выдвинулся по одномандатному округу № 5. Кроме него "паровозами" "ПЖ" стали - "главная женщина Приморья" Зинаида ИОВКОВА и ректор МГУ им. Невельского Вячеслав СЕДЫХ. Так же в списке партии значится Александр МАЛЬЦЕВ, за подписью которого появился "молодежный наезд" на "Единую Россию".

Партия "Родина" заявила 12 человек, примечательно, что первым в нем идет депутат Александр МАМОШИН, а лидер регионального отделения Игорь УСОВ лишь второй. Что касается КПРФ, то когда верстался номер, список от партии еще не был предоставлен в крайизбирком, зато в одномандатниках уже числилось 16 человек.

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