Cуд уволил Будаева, назначив вице-мэру пособие в 5 МРОТ

Вице-мэра Владивостока Алана БУДАЕВА, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, в минувший четверг временно отстранил от должности Первореченский суд.

Суд вынес постановление о временном отстранении обвиняемого от должности и назначил ему ежемесячное государственное пособие в размере 5 МРОТ с 17 августа. Кроме этого, важный фигурант по делу - директор ООО "Приморская гавань" Денис ПОЛУДНЕВ объявлен в федеральный розыск.