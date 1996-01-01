К 2020 году Хабаровск должен стать одним из лучших городов в АТР

В минувший четверг в хабаровской мэрии состоялось заседание общественного совета по разработке стратегического плана развития Хабаровска до 2020 года. Надо отметить, что на этот раз сотрудникам мэрии удалось собрать достаточно внушительное количество слушателей (по сравнению с мероприятиями, посвященными Уставу Хабаровска, например) - зал был заполнен почти полностью.

Как пояснил мэр, "работа (над планом) была начата в 2004 году. Сейчас мы, хоть и немного, но приближаемся к принятию плана". Общественность же, по словам Соколова, присоединится к обсуждению плана тогда, когда в нем появится первая конкретика.

Документ, выложенный для ознакомления на сайте администрации города, занимает около полусотни страниц и в своей основной части состоит из 4 подпунктов, названия которых говорят сами за себя. Например, "Создание условий для комфортного и безопасного проживания дальневосточников" или "Хабаровск - мультимодальный транспортно-логистический узел Дальнего Востока". Задача-максимум - превратить не самый, в общем-то, плохой город в России в один из лучших в АТР.

Первым с обстоятельным докладом выступил директор Дальневосточного НИИ рынка и председатель программного комитета Вадим ЗАУСАЕВ, который достаточно подробно рассказал о перспективах столицы ДВФО. Лекция для наглядности сопровождалась слайдами.

Картинки, схемы и диаграммы были призваны проиллюстрировать основную мысль доклада - Хабаровск пригоден не только для жизни аборигенов, но и для жителей других регионов. Например, за счет "стягивания" на юг Дальнего Востока населения северных территорий, где, по заключению ученых, нет условий для нормального проживания, а также привлечения в Хабаровск потенциальных мигрантов из стран СНГ.

На последних делается огромная ставка. Во-первых, они вместе с северянами должны увеличить население города до 1 млн человек, а во-вторых, выступить инвесторами и локомотивами местной экономики.

Тем не менее чтобы все это стало реальностью, нужны действия не только со стороны городских властей. Так, Вадим Заусаев неоднократно говорил о необходимости создания серьезной региональной политики для восточных территорий РФ, инициаторами которой выступили губернатор Красноярского края Александр ХЛОПОНИН и губернатор Хабаровского края Виктор ИШАЕВ. "Как только такая программа у нас появится, появится и уверенность, - заявил Заусаев. - Наличие стратегического плана развития муниципальных образований - это главное условие реализации крупных инвестиционных проектов. Без этого никакие серьезные банки в проектах участвовать не будут".

Главным направлением, по мнению авторов плана, должно стать развитие наукоемкой и высокотехнологичной промышленности, в частности электро- и теплоэнергетики, где все долгосрочные перспективы и надежды связаны со скорым приходом газа в Хабаровский край.

Вместе с тем на заседании совета был отмечено, что полноценная реализация стратегического плана развития Хабаровска невозможна без кардинального улучшения экологической обстановки в городе.

Наиболее острой является проблема водоснабжения. Более 40% горожан используют для питья и бытовых нужд неочищенную водопроводную воду, а 13,5% из них этим объясняют ухудшение своего здоровья. Скоро станет лучше? Уже сегодня, 15 августа, состоится церемония прокладки первого звена участка водовода Тунгуска - Хабаровск с участием первых лиц города и края.