Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
К 2020 году Хабаровск должен стать одним из лучших городов в АТР
В минувший четверг в хабаровской мэрии состоялось заседание общественного совета по разработке стратегического плана развития Хабаровска до 2020 года. Надо отметить, что на этот раз сотрудникам мэрии удалось собрать достаточно внушительное количество слушателей (по сравнению с мероприятиями, посвященными Уставу Хабаровска, например) - зал был заполнен почти полностью.
Как пояснил мэр, "работа (над планом) была начата в 2004 году. Сейчас мы, хоть и немного, но приближаемся к принятию плана". Общественность же, по словам Соколова, присоединится к обсуждению плана тогда, когда в нем появится первая конкретика.
Документ, выложенный для ознакомления на сайте администрации города, занимает около полусотни страниц и в своей основной части состоит из 4 подпунктов, названия которых говорят сами за себя. Например, "Создание условий для комфортного и безопасного проживания дальневосточников" или "Хабаровск - мультимодальный транспортно-логистический узел Дальнего Востока". Задача-максимум - превратить не самый, в общем-то, плохой город в России в один из лучших в АТР.
Первым с обстоятельным докладом выступил директор Дальневосточного НИИ рынка и председатель программного комитета Вадим ЗАУСАЕВ, который достаточно подробно рассказал о перспективах столицы ДВФО. Лекция для наглядности сопровождалась слайдами.
Картинки, схемы и диаграммы были призваны проиллюстрировать основную мысль доклада - Хабаровск пригоден не только для жизни аборигенов, но и для жителей других регионов. Например, за счет "стягивания" на юг Дальнего Востока населения северных территорий, где, по заключению ученых, нет условий для нормального проживания, а также привлечения в Хабаровск потенциальных мигрантов из стран СНГ.
На последних делается огромная ставка. Во-первых, они вместе с северянами должны увеличить население города до 1 млн человек, а во-вторых, выступить инвесторами и локомотивами местной экономики.
Тем не менее чтобы все это стало реальностью, нужны действия не только со стороны городских властей. Так, Вадим Заусаев неоднократно говорил о необходимости создания серьезной региональной политики для восточных территорий РФ, инициаторами которой выступили губернатор Красноярского края Александр ХЛОПОНИН и губернатор Хабаровского края Виктор ИШАЕВ. "Как только такая программа у нас появится, появится и уверенность, - заявил Заусаев. - Наличие стратегического плана развития муниципальных образований - это главное условие реализации крупных инвестиционных проектов. Без этого никакие серьезные банки в проектах участвовать не будут".
Главным направлением, по мнению авторов плана, должно стать развитие наукоемкой и высокотехнологичной промышленности, в частности электро- и теплоэнергетики, где все долгосрочные перспективы и надежды связаны со скорым приходом газа в Хабаровский край.
Вместе с тем на заседании совета был отмечено, что полноценная реализация стратегического плана развития Хабаровска невозможна без кардинального улучшения экологической обстановки в городе.
Наиболее острой является проблема водоснабжения. Более 40% горожан используют для питья и бытовых нужд неочищенную водопроводную воду, а 13,5% из них этим объясняют ухудшение своего здоровья. Скоро станет лучше? Уже сегодня, 15 августа, состоится церемония прокладки первого звена участка водовода Тунгуска - Хабаровск с участием первых лиц города и края.
Новости тематики
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Для Дальнего Востока разрабатываются механизмы законной добычи дикоросов
- Создана новая правовая база и онлайн сервис для инвесторов в марикультуру
- Делегации из 26 стран подтвердили своё участие в Восточном экономическом форуме
- Третий Восточный экономический форум продемонстрирует динамику развития Дальнего Востока
- В Приморье начали строительство дороги к казино
- Пограничники задержали судно, которое не нарушало правил рыболовства
Новости раздела
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Мошенники копают под ГЛОНАСС
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Министр Козлов: "У нас тут горы, тайга, реки и моря…"
- Старые грабли подкрасили
- Авиатор Высоцкий станет аудитором
- Юрий Трутнев назначен ответственным за развитие Дальнего Востока и Арктики
- Итогами работы экс-министра Галушки заинтересовались в ФСБ
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье
- Имя московского грабителя "Дальнегорского ГОКа" секрета не представляет
- Возраст выхода женщин на пенсию могут снизить до 60 лет
- "Луч" вернул историческое название
- Раджин поворачивается передом к Приморью
- Американские аналитики прогнозируют рост цены на нефть до $150 за баррель