Суйфэньхэ среагировал

Некоторое время назад в ряде приморских СМИ, в том числе в газете "Золотой Рог" и журнале "Дальневосточный Капитал", прошли публикации о конфликтах, с которыми сталкиваются российские туристы, приезжая в г. Суйфэньхэ.

Журналисты рассказывали о конфликтах с китайскими продавцами, когда торговля доходила до драки, о случаях мошенничества при обмене валюты, о навязчивых "помогаях", об антисанитарии в гостиницах, ресторанах и т. д. Пресс-служба народного правительства г. Суйфэньхэ выразила желание выступить на страницах "ЗР" с ответом на статьи в приморских газетах.

Партийный комитет Коммунистической партии Китая и правительство г. Суйфэньхэ очень серьезно подошли к проблемам, которые были затронуты в СМИ. Незамедлительно секретарь горкома и мэр СЮЙ Гуанго подписал распоряжение, в котором обязал руководителей соответствующих ведомств и органов обратить особое внимание ко всем подобным случаям, а также разработать план мероприятий по борьбе с неуважительным и нецивилизованным отношением к россиянам.

В г. Суйфэньхэ уже предприняты следующие мероприятия. Во-первых, начата деятельность по упорядочиванию так называемых "помогаев" - китайских граждан, которые нелегально помогают российским торговцам. Особое внимание обращено на систему обслуживания российских покупателей в части поддержания общественного порядка. Для этого создана специальная структура для долгосрочной работы по урегулированию и контролю деятельности "помогаев". Более того, местным владельцам магазинов разъясняют, что скандалы и драки на торговых точках отнюдь не стимулирует торговлю, а совсем наоборот. Наконец, местная милиция старается разобраться в возникших конфликтах сразу после случившегося.

Во-вторых, обращено серьезное внимание на рынок обмена валюты, особенно на случаи мошенничества в этой сфере. Для этого городская милиция и управление иностранной валюты объединены в одно бюро для более эффективного взаимодействия. Усилен контроль над злостными мошенниками и постоянный надзор за оборотом валюты. Поскольку без поддержки самих менял ситуация не изменится, усилена пропаганда о последствиях противозаконного поведения.

В-третьих, в Суйфэньхэ началась работа по упорядочению деятельности отелей для российских граждан, в том числе небольших гостиниц. На особый контроль поставлено соблюдение ресторанами санитарных норм и правил. С 7 июля начались усиленные массовые проверки гостиниц и ресторанов на предмет наличия разрешений санитарно- эпидемиологических служб и санкнижек сотрудников. Отдельно проверяются дезобработка предметов обихода, посуды, столовых приборов, чистоты комнат в гостиницах и т.д. Мероприятия включают в себя инструктирование, обучение и повышение квалификации персонала, которые продлятся до 30 декабря 2006 г.

В-четвертых, обращено внимание на нищих, просящих милостыню на улицах города. Принят Приказ "Об определении помощи и социальных мер нуждающимся в городах провинции Хэйлунцзян".

Правительство Суйфэньхэ надеется установить обратную связь и взаимодействие с приморскими СМИ и считает, что это улучшит и укрепит двустороннее сотрудничество.