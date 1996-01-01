Китайцам намекают, что в России деньги в земле лежат

15 лет назад 33-летний крестьянин ЦЗИНЬ Чансянь покинул родной город Харбин (провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай) и прибыл в Россию с целью разведения овощей. "Выращивание овощей в России действительно очень прибыльное дело", - с радостью сказал он в беседе с китайскими и российскими журналистами, участвующими в автопробеге по маршруту Пекин - Москва, сообщает агентство "Синьхуа".

В настоящее время Цзинь Чансянь является хозяином одного из хозяйств Красноярска. Он арендовал 10 га колхозной земли и занялся выращиванием излюбленных помидоров и огурцов. "Мой годовой доход, по крайней мере, свыше 200-300 тыс. юаней (около 600-900 тыс. руб.), для китайских крестьян-огородников это невообразимо", - сказал Цзинь Чансянь.

Большая прибыль и благоприятная среда для начала хозяйственной деятельности в России привлекают сюда все большее число китайцев, делает радужные выводы "Синьхуа".