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Китайцам намекают, что в России деньги в земле лежат
15 лет назад 33-летний крестьянин ЦЗИНЬ Чансянь покинул родной город Харбин (провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай) и прибыл в Россию с целью разведения овощей. "Выращивание овощей в России действительно очень прибыльное дело", - с радостью сказал он в беседе с китайскими и российскими журналистами, участвующими в автопробеге по маршруту Пекин - Москва, сообщает агентство "Синьхуа".
В настоящее время Цзинь Чансянь является хозяином одного из хозяйств Красноярска. Он арендовал 10 га колхозной земли и занялся выращиванием излюбленных помидоров и огурцов. "Мой годовой доход, по крайней мере, свыше 200-300 тыс. юаней (около 600-900 тыс. руб.), для китайских крестьян-огородников это невообразимо", - сказал Цзинь Чансянь.
Большая прибыль и благоприятная среда для начала хозяйственной деятельности в России привлекают сюда все большее число китайцев, делает радужные выводы "Синьхуа".
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