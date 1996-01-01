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Всем тайфунам назло
Масштаб национальных проектов, заявленных к реализации президентом Владимиром ПУТИНЫМ, сравним, пожалуй, с перестройкой. "ЗР" представляет цикл материалов, посвященных специфике и первым итогам реализации нацпроектов в Приморье. Сегодняшний обзор касается нацпроекта "Ускоренное развитие агропромышленного комплекса".
На сегодняшний день нацпроект "Развитие АПК" включает в себя: ускоренное развитие животноводства, стимулирование развития малых форм хозяйствования, обеспечение доступным жильем молодых специалистов на селе. Работа по всем направлениям так или иначе ведется и в Приморье.
Необходимо отметить, что местные власти берутся за осуществление амбициозных сельскохозяйственных планов не впервые. В середине 90-х, в бытность губернатором Евгения НАЗДРАТЕНКО, агропромышленный сектор края уже подвергался воздействиям со стороны администрации. Правда, тогда стратегия развития АПК, разработанная вице-губернатором Валентином ДУБИНИНЫМ, делала главный акцент на растениеводстве.
"Неправильно называть Приморский край зоной рискованного земледелия, как это делают некоторые ученые. Нам под силу стать не только настоящей житницей всего Дальнего Востока, но и экспортировать продукцию в соседние страны региона", - уверен депутат Думы Владивостока Александр ЮРТАЕВ, в девяностые годы курировавший закупки сельхозпродукции для нужд муниципалитета.
Прямо противоположной точки зрения придерживается начальник управления анализа, прогнозирования и целевых программ департамента сельского хозяйства администрации края Юрий ЧЕРКАШИН. "Тайфуны и затяжная весна крайне отрицательно влияют на урожайность сельскохозкультур в Приморье. Даже в царские времена крестьяне, привезя с собой семенной материал из западной части страны, не могли получить здесь устойчивый урожай. Приморский край не может самостоятельно прокормить себя и не мог этого сделать даже в благополучные советские годы", - уверен краевой чиновник.
В общем, спорить о приморском климате можно долго, однако статистика -вещь упрямая. Согласно ей, сейчас Приморье покрывает свои потребности в продукции АПК едва ли наполовину, причем по животноводству картина гораздо печальнее, чем по растениеводству.
Наверное, именно по этой причине столько разговоров ходит о завозе в край австралийских коров герефордской породы. Животноводы с "зеленого континента" уже прибыли в Приморье. Что произойдет с коровами дальше, сейчас предполагать трудно. Многие скептики уверяют, что коровы имеют высокие шансы не дожить даже до конца срока реализации нацпроекта.
Вместе с тем в приморском департаменте сельского хозяйства уверяют, что подобного не произойдет: "15 лет назад в Приморье было 146 тыс. голов крупного рогатого скота, и тогда край полностью обеспечивал их кормами. Так что с прокормом 1,8 тыс. голов из Австралии проблем не возникнет. Подобный опыт в крае уже есть - в 1986г. животные завозились из Новой Зеландии, а в 1989 г. - из Австралии. Я полагаю, что, не завозя скот из-за пределов края, мы снижаем генетический наш потенциал. Поэтому создание "племенного ядра" на базе австралийского поголовья сегодня просто необходимо", - заявляет Юрий Черкашин, по должности курирующий реализацию нацпроекта в крае.
По его словам, еще одним направлением проекта в Приморье является развитие овцеводства - кроме мяса, краю нужна еще и шерсть. Уже завезено 156 голов овец забайкальской породы, которые в настоящий момент находятся на карантине в Михайловке. В департаменте сельского хозяйства надеются, что уже на следующий год начнется реализация племенного молодняка населению.
Но, как оказывается на практике, завезти в край скот - только полдела. Для того, чтобы приморцы ощутили результаты нацпроекта, что называется, на собственном кармане, необходимо сделать продукцию сельского хозяйства более доступной по цене. Однако повысить доступность для горожан продукции, выращенной фермерскими хозяйствами и гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, без госдотаций будет весьма непросто - рядом китайский рынок.
Важно привлечь в село и специалистов в агропромышленной сфере. Поможет ли в этом недавно принятая краевая программа "Сельский дом" - большой вопрос. Хотя на сегодняшний день подано 142 заявки от молодых специалистов, желающих участвовать в этой программе, этого количества явно недостаточно для решения демографической проблемы в АПК.
Сейчас проект "Развитие АПК" в Приморском крае находится в основном в "документальной" стадии. Станет ли он в итоге "большим рывком" или "большим провалом"? Думается, что это зависит, прежде всего, от самих сельчан - история показывает, что никакими навязанными "сверху" мерами типа освоения целины или массовых рисовых чеков ситуацию в агропромышленной сфере не исправить. О подлинном подъеме сельского хозяйства можно будет говорить, когда специальности агронома и ветврача станут столь же популярными, как экономиста или менеджера, а сельская молодежь не будет изо всех сил стремиться уехать в город. И кто знает, может быть, тогда сельское хозяйство поднимется безо всяких нацпроектов.
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