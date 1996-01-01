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ЛДПР "зажимают"
Прокурор г. Дальнегорска Евгений ЗАБЛОЦКИЙ 7 августа этого года направил в Думу Дальнегорского городского округа протест против решения от 28 июля отклонить кандидатуру, выдвинутую в качестве члена муниципального избиркома от политической партии ЛДПР. Прокурор указывает, что это решение думцев необосновано и противоречит нормам Избирательного кодекса Приморского края.
Решение, по мнению прокурора, нарушает избирательные права ЛДПР. Мнение городского прокурора разделяет председатель Избирательной комиссии Приморского края Сергей КНЯЗЕВ: "Дума Дальнегорского ГО не вправе не назначить кандидатуру от любой не запрещенной партии в состав избирательной комиссии ".
В конце июля в числе других вопросов Дума ДГО рассматривала и вопрос о доформировании муниципальной избирательной комиссии. В числе других было предложение о введении кандидатуры, предложенной краевым отделением ЛДПР. Однако дальнегорские депутаты отказались это сделать.
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