www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 68.53 р. 100 JPY: 61.85 р.
EUR: 79.25 р. 10 CNY: 99.69 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Медведь съест что-то левое

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

"Единая Россия" объявила о скором объединении с некоей зарегистрированной политической партией. Предположительно, это кто-то из левых. Если это так, цель маневра - вместе со сливающимися "Родиной" и Партией жизни оставить в следующей Думе еще меньше места для коммунистов.

"Единая Россия" неожиданно решила объединиться с еще одной партией. Секретарь президиума генсовета партии Вячеслав ВОЛОДИН заявил, что слияние произойдет с одной из зарегистрированных общероссийских партий.

Сейчас в России в соответствии с новым законом о партиях идет процесс перерегистрации крупнейших политических сил, и окончательное число организаций, которые смогут принять участие в выборах в Госдуму (а значит, и круг партий, которые могли заинтересовать "единороссов"), не определено. Официальных данных также нет, но известно, что пока только пять партий успешно справились с юридической процедурой.

Хотя на начало 2006 года в России зарегистрировано чуть более 30 партий, в связи с ужесточением требований к партиям подавляющее большинство из них вряд ли сможет существовать дальше.

Партии, представленные в Госдуме, возможность альянса с "единороссами" сразу отвергли, так же, как и демократические силы. Главный вопрос - зачем это понадобилось "Единой России"? Ответ на него может дать только название партии, которая решила стать крылом "единороссов", созданием которых они одно время сильно увлеклись.

В присоединении к "Единой России" ни одна партия пока не призналась. "Народная партия" Геннадия ГУДКОВА, члены которой и так входят во фракцию "единороссов" в Госдуме, полностью объединяться со своими соратниками не собирается. "Пока таких разговоров не было", - сказал Гудков "Газете.Ru". Но ничего странного в том, что партия власти хочет пополнить свои ряды, не видит: "Все хотят иметь союзников. Это повышает статус партии. Здесь речь идет не о создании рейтинга, а об объединении из морально-психологических соображений". По версии депутата, потенциальными союзниками может быть Аграрная партия или Партия мира, которой руководит Иосиф КОБЗОН.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru