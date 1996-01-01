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Медведь съест что-то левое
"Единая Россия" объявила о скором объединении с некоей зарегистрированной политической партией. Предположительно, это кто-то из левых. Если это так, цель маневра - вместе со сливающимися "Родиной" и Партией жизни оставить в следующей Думе еще меньше места для коммунистов.
"Единая Россия" неожиданно решила объединиться с еще одной партией. Секретарь президиума генсовета партии Вячеслав ВОЛОДИН заявил, что слияние произойдет с одной из зарегистрированных общероссийских партий.
Сейчас в России в соответствии с новым законом о партиях идет процесс перерегистрации крупнейших политических сил, и окончательное число организаций, которые смогут принять участие в выборах в Госдуму (а значит, и круг партий, которые могли заинтересовать "единороссов"), не определено. Официальных данных также нет, но известно, что пока только пять партий успешно справились с юридической процедурой.
Хотя на начало 2006 года в России зарегистрировано чуть более 30 партий, в связи с ужесточением требований к партиям подавляющее большинство из них вряд ли сможет существовать дальше.
Партии, представленные в Госдуме, возможность альянса с "единороссами" сразу отвергли, так же, как и демократические силы. Главный вопрос - зачем это понадобилось "Единой России"? Ответ на него может дать только название партии, которая решила стать крылом "единороссов", созданием которых они одно время сильно увлеклись.
В присоединении к "Единой России" ни одна партия пока не призналась. "Народная партия" Геннадия ГУДКОВА, члены которой и так входят во фракцию "единороссов" в Госдуме, полностью объединяться со своими соратниками не собирается. "Пока таких разговоров не было", - сказал Гудков "Газете.Ru". Но ничего странного в том, что партия власти хочет пополнить свои ряды, не видит: "Все хотят иметь союзников. Это повышает статус партии. Здесь речь идет не о создании рейтинга, а об объединении из морально-психологических соображений". По версии депутата, потенциальными союзниками может быть Аграрная партия или Партия мира, которой руководит Иосиф КОБЗОН.
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