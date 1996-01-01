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Адам тоже хочет надкусить яблоко. Третьего срока
Профильный комитет Законодательного собрания края принял решение вынести на сессию вопрос по внесению в Госдумы РФ проекта закона "О поправке к Конституции РФ по изменению срока полномочий Президента РФ".
Инициатор вопроса, депутат ЗС ПК Адам ИМАДАЕВ, с этой инициативой выступает уже в третий раз, и в третий раз на "грабли Имадаева" вынужденно наступают все приморские депутаты. Один раз вопрос не прошел на комитете по региональной политике и законности, потом, уступая настойчивости коллеги, депутаты внесли вопрос на заседание сессии, но он не набрал нужного количества голосов. Нынче силы депутату Имадаеву придало единогласное июльское решение парламента Чеченской республики, и, по его словам, он приложил руку к этому решению.
Так оно было в Чечне или не так - из Приморья проверить трудно, но Адам Михайлович действительно долгое время не принимал участия в работе краевого парламента - несколько месяцев пропадал на Северном Кавказе. Адам Михайлович, пока два депутата из-за автомобильных пробок запаздывали на заседание комитета, тут же начал рассказывать журналистам, что выступить с инициативой ему дает право сама Конституция, в которой предусмотрено ее изменение путем либо референдума, либо обращения в Госдуму. Тут ему на мобильный телефон позвонил корреспондент ВВС. Заграничного журналиста интересовала инициатива депутата, которую тот только собирался в очередной раз изложить в далеком от Лондона Приморье. "Откуда вы узнали мой номер телефона?" - поинтересовался депутат и предложил перезвонить попозже.
Среди аргументов приморского депутата за третий президентский срок - возросшая за время президентства Владимира Путина роль России на международной арене, прекращение войны на Северном Кавказе, экономическая стабильность и рост зарплаты россиян, а также личное нежелание Адама Имадаева "больше терпеть реформы", которые, по его мнению, неизбежно начнутся при новом президенте. "Нет губернатора в России, который бы не считал срок президента, потому что при нем стало трудно воровать, - доказывал журналистам Адам Имадаев. - В конце концов, мы реально провели саммит в Санкт-Петербурге". (Этим аргументом он "добил" коллег и журналистов).
Что думает о своем возможном третьем сроке сам президент Путин, приморскому депутату неинтересно: "Президент отвечает отказом, потому что он юрист и уважительно относится к Конституции РФ. Но он же не может отказать мне в праве выступать с такой инициативой. У страны нет времени на поиск и обучение нового президента. И если народ желает видеть его своим президентом, то категории "хочет он этого или не хочет" не подходят - он должен!". К слову, Адам Имадаев подчеркнул, что не ищет личной выгоды в этой инициативе, поскольку не собирается вновь баллотироваться в ЗС ПК. Словом, члены комитета по законности и региональной политике проголосовали за то, чтобы вынести обсуждение вопроса на очередную сентябрьскую сессию.
Как позже они признавались, "чтобы не ссориться с Адамом", ну и сбросить груз ответственности за инициативу коллеги на сессию. А уж как там оно будет, может, вопрос даже в повестку дня не внесут... А вообще-то, приморские депутаты заняты предвыборной кампанией, у них самих есть сомнения, соберутся ли они на свою последнюю плановую сессию в сентябре, чтобы обсудить и этот вопрос об инициативе Имадаева. Так что какому составу краевого парламента придется ее обсуждать, нынешнему или новому, - пока вопрос.
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