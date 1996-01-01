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Мэр Арсеньева отчитался. На всякий случай

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В случае его избрания депутатом ЗС ПК по партийному списку от КПРФ он будет вынужден оставить должность главы городского округа. А вероятность его избрания высока - он идет в первых рядах партийного списка.

Как событие года для арсеньевцев он выделил 70-летие завода "Прогресс" - именно продукция завода является своего рода визитной карточкой города. Подробно мэр остановился на вопросах реализации приоритетных национальных проектов. В рамках проекта "Здоровье" открыт первый кабинет врача общей практики, кроме того, арсеньевские медики получат новое медоборудование и автомашины скорой помощи на 10,6 млн руб.

По проекту "Доступное жилье" горадминистрация заключила договор подряда с ООО "Урбан-План" на разработку генплана. А по краевой программе "Молодая семья" 20 семьям будет оказана финансовая помощь в приобретении квартир в жилом доме в квартале "Клин". В районе ул. Карзаводской возможно размещение 60 участков для строительства малоэтажных жилых домов. Стройка будет осуществляться в 2008-2010 гг. при поддержке края и федерального центра. Идет в городе и реформа ЖКХ: создано 10 организаций, занимающихся ремонтом и обслуживанием жилого фонда.

В этом году за счет краевых инвестиций в размере 15 млн руб. планируется реконструировать котельную первого производства Арсеньевского теплового района филиала "Арсеньевский" КГУП "Примтеплоэнерго". За счет местного бюджета будут подготовлены к зиме объекты жилого фонда и соцкультбыта на 4,9 млн руб. На сегодня готовность к зиме объектов соцкультбыта составляет 45%, жилфонда - 43%. Мэр сообщил также, что он направил письмо в адрес гендиректора ДВЭУК Виктора МЯСНИКА о продлении сотрудничества по финансовой поддержке арсеньевского хоккейного клуба "Восток". В прошлом году команда "Восток" завоевала кубок ДВ и заняла 2-е место в первенстве Дальневосточной зоны.

Говоря о состоянии экономики городского округа, Владимир Беспалов привел такие цифры: объем промпроизводства за период с 2002 по 2005 г. вырос в 6 раз, объем строительного подряда - в 2,5 раза, оборот розничной торговли - в 1,6 раза. Объем платных услуг - в 2 раза. Создано 2310 новых рабочих мест. Уровень безработицы снизился с 5,8% до 4,8%. Средняя зарплата и доходы на душу населения выросли в 2 раза. Прогнозы на этот год также радуют. На 26,5% вырастет объем инвестиций на развитие, реконструкцию, техническое перевооружение производства и на развитие социальной сферы. Реальные доходы населения увеличатся на 9,2%. Средняя зарплата составит 7,5 тыс. руб. и вырастет на 12,6%.

Все более привлекательным становится город и для инвестиций. Так, недавно был проведен инвестиционный анализ строительства торгово-развлекательного комплекса, на создание которого требуется $8-10 млн, срок окупаемости - более 8 лет. Если этот проект состоится, это будет означать создание около 400 новых рабочих мест.

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