В ДВФО - новый куратор от МВД

Президент России Владимир ПУТИН подписал Указ "О назначении на должность и освобождении от должности сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации".

Пресс-служба главы опубликовала текст Указа: "1. Назначить генерал-полковника милиции ЗОЛОТАРЕВА Анатолия Павловича - начальником Главного управления Министерства внутренних дел РФ по Дальневосточному федеральному округу, освободив его от занимаемой должности".