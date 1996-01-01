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За неделю кандидатов стало в десять раз больше
Приморский крайизбирком зарегистрировал 3 первых партийных списка на выборы в ЗС ПК и 31 кандидата по 16 одномандатным округам. Всего с учетом партсписков о своей готовности стать избранными уведомили 73 человека. Кроме того, полным ходом идут пере- и доукомплектация территориальных избиркомов и подготовка к официальной кампании по привлечению избирателей "к урнам".
Пока что самая представительная среди кандидатов - "Аграрная партия России": 19 человек, включая трех одномандатников по округам №№ 9, 14, 19 (Уссурийск, Партизанск и Дальнереченск). Представителей "АПР" могло быть и больше, но один из первоначального списка позже отозвал свое заявление из крайизбиркома, а второй из-за командировки в Охотоморскую экспедицию не смог лично присутствовать.
Вторым по объему зарегистрированных кандидатов стало Приморское отделение партии "Патриоты России" - 15 в списке и двое по округам №№ 12 и 18 (Шкотовский район плюс г. Б. Камень и Лесозаводский МО).
Последняя по объему кандидатов и первой по времени регистрации стала "Рабочая партия коммунистов", хотя ее списки также ничем особым не отличаются, в них значатся 3 представители рабочей молодежи 1984-1983 гг. рождения. Видимо, предполагается, что студент, охранник и временно не работающий кандидат составят конкуренцию отличникам из "Единой России".
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