Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморский губернатор меняет кабинет и пишет книгу
В том, что политсезон начался не осенью, после традиционных для края съездов, фестивалей и форумов, а в разгар лета, "виноваты", конечно, предстоящие выборы. Посвятивший отпуск, по его словам, "отдыху и семье" Сергей ДАРЬКИН с ходу огорошил журналистов новым, надо полагать, модным словом в экономической стратегии - "кластеры".
Сначала о выборах, ибо о них губернатор говорил чрезвычайно мало. Сергей Дарькин еще раз заверил, что сделает все, чтобы выборы прошли максимально спокойно и законно. 45 млн рублей, которые выделены в бюджете на проведение выборов в ЗС, уже перечислены крайизбиркому.
Что касается ехидного вопроса коллеги, не свидетельствует ли вычеркивание из партийного списка "Единой России" имен близких к губернатору бизнесменов об ослаблении позиций губернатора, Сергей Михайлович ответил: "Никакая партия не хочет бизнесменов, поскольку они очень самостоятельны". Тезис спорный, однако. Впрочем, последнее слово за партконференцией, которая вольна многое изменить в списках, и губернатор это хорошо понимает.
Слово "кластер" слетело с уст губернатора при разговоре о территориальном развитии регионов. Согласно толковому словарю, кластер - группа, пучок, заимствовано оно из компьютерных технологий и в экономике означает объединение и определение стратегии развития именно регионов, территорий в целом, а не отдельных краев и областей: Урала, Сибири, Дальнего Востока. Так, например, Кубань и Черноморское побережье - рекреационная территория, а стратегия Дальнего Востока заключается в том, чтобы вписаться в АТР для начала как поставщик энергоресурсов и транспортный узел.
Как пример - начавшееся от Тайшета строительство нефтепровода. Скоро ветка потянется от Сковородино к нам, а наша задача - создавать в Козьмино нефтетерминал. Осенью будет подписано соглашение с "Газпромом" о начале строительства газопровода в Приморье, что, по словам Сергея Дарькина, означает принципиально другую политику развития края как по темпам, так и по задачам.
Губернатор дал понять, что он заменит часть своей команды: "Я отчасти заменю осенью свой кабинет, - сказал губернатор журналистам. - Прошло уже пять лет (с момента избрания С. Дарькина на должность губернатора в 2001 году. - Прим. "ЗР") и уже пора, видимо". Таким образом, слухи о заявлениях, что лежат на столе губернатора от ряда вице-губернаторов о добровольной отставке, скорее всего, небеспочвенны. Однако губернатор не стал уточнять, кого на кого он будет менять и по каким причинам. Также на сентябрьском заседании ЗС губернатор внесет предложение о своем представителе в Совете Федерации. Место, как мы помним, пустует после отставки Игоря Иванова.
Упомянув о предстоящем заседании Совета безопасности РФ, которое будет посвящено Дальнему Востоку, приморский губернатор мимоходом упомянул, что пишет книгу о Тихоокеанской России.
Вообще, Дарькин так много рассуждал о развитии АТР и месте Приморья в Азии, о Владивостоке как "последнем европейском городе в Азии", что чувствовалось, тема близка. Оговорка о ненаписанной книге заставила журналистов заподозрить губернатора в подготовке диссертации, но в пресс-службе администрации на вопрос, а не учится ли у нас губернатор где-нибудь, развели руками...
На пресс-конференции Сергей Дарькин говорил и про мост на остров Русский, и о сдаче Ледового дворца в Уссурийске, и о начинающемся строительстве океанариума - самого крупного в мире научно-образовательного комплекса, а также о предстоящем мировом форуме рыбаков, о кинофестивале и даже о собрании курсантов мореходных училищ со всего мира. Но "ЗР" расскажет об этом позже, по мере того, как события будут развиваться.
Новости тематики
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Для Дальнего Востока разрабатываются механизмы законной добычи дикоросов
- Создана новая правовая база и онлайн сервис для инвесторов в марикультуру
- Делегации из 26 стран подтвердили своё участие в Восточном экономическом форуме
- Третий Восточный экономический форум продемонстрирует динамику развития Дальнего Востока
- В Приморье начали строительство дороги к казино
- Пограничники задержали судно, которое не нарушало правил рыболовства
Новости раздела
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Мошенники копают под ГЛОНАСС
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока представил нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
- Министр Козлов: "У нас тут горы, тайга, реки и моря…"
- Старые грабли подкрасили
- Авиатор Высоцкий станет аудитором
- Юрий Трутнев назначен ответственным за развитие Дальнего Востока и Арктики
- Итогами работы экс-министра Галушки заинтересовались в ФСБ
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин