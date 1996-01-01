Приморский губернатор меняет кабинет и пишет книгу

В том, что политсезон начался не осенью, после традиционных для края съездов, фестивалей и форумов, а в разгар лета, "виноваты", конечно, предстоящие выборы. Посвятивший отпуск, по его словам, "отдыху и семье" Сергей ДАРЬКИН с ходу огорошил журналистов новым, надо полагать, модным словом в экономической стратегии - "кластеры".

Сначала о выборах, ибо о них губернатор говорил чрезвычайно мало. Сергей Дарькин еще раз заверил, что сделает все, чтобы выборы прошли максимально спокойно и законно. 45 млн рублей, которые выделены в бюджете на проведение выборов в ЗС, уже перечислены крайизбиркому.

Что касается ехидного вопроса коллеги, не свидетельствует ли вычеркивание из партийного списка "Единой России" имен близких к губернатору бизнесменов об ослаблении позиций губернатора, Сергей Михайлович ответил: "Никакая партия не хочет бизнесменов, поскольку они очень самостоятельны". Тезис спорный, однако. Впрочем, последнее слово за партконференцией, которая вольна многое изменить в списках, и губернатор это хорошо понимает.

Слово "кластер" слетело с уст губернатора при разговоре о территориальном развитии регионов. Согласно толковому словарю, кластер - группа, пучок, заимствовано оно из компьютерных технологий и в экономике означает объединение и определение стратегии развития именно регионов, территорий в целом, а не отдельных краев и областей: Урала, Сибири, Дальнего Востока. Так, например, Кубань и Черноморское побережье - рекреационная территория, а стратегия Дальнего Востока заключается в том, чтобы вписаться в АТР для начала как поставщик энергоресурсов и транспортный узел.

Как пример - начавшееся от Тайшета строительство нефтепровода. Скоро ветка потянется от Сковородино к нам, а наша задача - создавать в Козьмино нефтетерминал. Осенью будет подписано соглашение с "Газпромом" о начале строительства газопровода в Приморье, что, по словам Сергея Дарькина, означает принципиально другую политику развития края как по темпам, так и по задачам.

Губернатор дал понять, что он заменит часть своей команды: "Я отчасти заменю осенью свой кабинет, - сказал губернатор журналистам. - Прошло уже пять лет (с момента избрания С. Дарькина на должность губернатора в 2001 году. - Прим. "ЗР") и уже пора, видимо". Таким образом, слухи о заявлениях, что лежат на столе губернатора от ряда вице-губернаторов о добровольной отставке, скорее всего, небеспочвенны. Однако губернатор не стал уточнять, кого на кого он будет менять и по каким причинам. Также на сентябрьском заседании ЗС губернатор внесет предложение о своем представителе в Совете Федерации. Место, как мы помним, пустует после отставки Игоря Иванова.

Упомянув о предстоящем заседании Совета безопасности РФ, которое будет посвящено Дальнему Востоку, приморский губернатор мимоходом упомянул, что пишет книгу о Тихоокеанской России.

Вообще, Дарькин так много рассуждал о развитии АТР и месте Приморья в Азии, о Владивостоке как "последнем европейском городе в Азии", что чувствовалось, тема близка. Оговорка о ненаписанной книге заставила журналистов заподозрить губернатора в подготовке диссертации, но в пресс-службе администрации на вопрос, а не учится ли у нас губернатор где-нибудь, развели руками...

На пресс-конференции Сергей Дарькин говорил и про мост на остров Русский, и о сдаче Ледового дворца в Уссурийске, и о начинающемся строительстве океанариума - самого крупного в мире научно-образовательного комплекса, а также о предстоящем мировом форуме рыбаков, о кинофестивале и даже о собрании курсантов мореходных училищ со всего мира. Но "ЗР" расскажет об этом позже, по мере того, как события будут развиваться.