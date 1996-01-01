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Бюджет вновь увеличен

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Дума Владивостока намерена подвергнуть изменениям бюджет города на текущий год. Коррективы касаются в первую очередь расходов.

На заседании комиссии думы по бюджету, налогам и финансам главный "казначей" администрации Владивостока Ольга КОЗЕРАЦКАЯ отметила, что "прирост" расходной части бюджета стал возможным благодаря увеличению плана по доходам на 125 млн руб. Произошло это прежде всего за счет более высоких, чем планировалось, налоговых поступлений. Напомним, что бюджет пересматривается в этом году не впервые. Однако перечень статей, по которым осуществляется дополнительное финансирование, остается практически неизменным.

Вот и на этот раз поступившие в бюджет "внеплановые миллионы" мэрия хочет потратить в основном на социальные нужды. Значительно будет увеличено финансирование по статьям "образование", "здравоохранение", "культура". Помимо этого, часть финансовых средств пойдет на погашение долгов прежней городской администрации за поставленное в 2003-2004 гг. топливо. И, что наиболее актуально для Владивостока, несколько миллионов "деревянных" получат дорожники, занимающиеся ремонтом городских магистралей.

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