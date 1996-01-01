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За "Против всех"
Руководство краевой избирательной комиссии во главе с председателем Виктором ЦЫРФОЙ посетило Комсомольск-на-Амуре. В здании администрации города прошла встреча крайизбиркома с представителями местных отделений политических партий.
А началась она с того, что Виктор Мефодьевич заявил, что не согласен с решением Государственной Думы об исключении из избирательных бюллетеней на выборах 2007 г. и последующих годов графы "Против всех". "Эта тема сегодня всех волнует, - сказал председатель краевой избирательной комиссии и осторожно продолжил. - Но соответствующий закон уже вступил в силу. Теперь все выборы, всех уровней будут проводиться без этой графы в бюллетенях. Дискутировать на эту тему не будем, хотя мое мнение, которое я никогда не скрывал: на сегодняшнем этапе графа "Против всех" должна существовать. Но обсуждать закон, повторюсь, мы не будем".
Краевой избирком владения свои давно и основательно готовит к предстоящим в 2007-2008 годах выборам. Но если в Хабаровске для местных политиков круглые столы по новшествам в российском избирательном законодательстве проводятся регулярно, то выезд в провинцию после выборов-2005 состоялся впервые. Однако, как подчеркнул Виктор Цырфа, не в последний раз.
Комсомольские вожаки политических партий СПС, "Яблоко", "Единая Россия", КПРФ, "Родина", ЛДПР, "Патриоты России" и Социалистической единой партии России собрались за столом с членами контрольного органа обсудить выборы территориальных комиссий, которые избираются на четыре года. И сейчас, как раз, подошел срок перевыборов. Всего таких комиссий на территории Хабаровского края - 23. В выборах могут активно участвовать местные отделения политических партий, которым по законодательству предлагается вносить свои кандидатуры членов комиссии.
Комсомольчане получили от делегации краевого избиркома помимо устных рекомендаций по нововведениям избирательного законодательства РФ брошюры с подробным описанием особенностей краевого избирательного законодательства и все вместе взятое - в электронном виде на дискетах. Участники встречи провели также блиц-анализ на перспективу участия в предстоящих выборах тех или иных политических движений. Для представителей либеральных политических сил он был, увы, неутешителен. Впрочем, это беда не только Хабаровского края, а всей страны.
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