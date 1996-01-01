У хабаровских единороссов свой проректор

Пост руководителя краевого отделения "Единой России" освободился после назначения бывшего секретаря регионального совета Юрия ГУЛЯГИНА заместителем Генпрокурора РФ. В Хабаровске временно исполняющим обязанности секретаря политсовета хабаровского краевого регионального отделения партии "Единая Россия" был избран Юрий БЕРЕЗУЦКИЙ.

Его предшественник, возглавив управление Генпрокуратуры по Дальневосточному федеральному округу, был вынужден выйти из партии и расстаться с политической карьерой. Прощаясь с членами политсовета, он сказал, что "приостановил свою политическую деятельность на неопределенный срок", но пообещал вернуться. Его преемник Юрий Березуцкий является проректором по воспитательной работе Дальневосточного государственного университета путей сообщения и депутатом Хабаровской городской думы. Похоже, - если вспомнить, что его коллега в Приморье - ректор, - сегодня модно двигать профессоров. Впрочем, "крутые" из реальной экономики сами пробьются.

Чтобы избавиться от приставки "врио", кандидатуру г-на Березуцкого должен утвердить генсовет ЕР.