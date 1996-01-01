Находку стратегически проработали

Итоги деятельности тематических групп по разработке стратегии развития Находки на ближайшие 10 лет подведены на последнем семинаре по стратегическому планированию, сообщили в пресс-службе администрации города.

Работа над созданием стратегического плана развития Находкинского городского округа больше года проводится по инициативе находкинской администрации совместно с некоммерческим фондом "Градостроительные реформы" (Москва).

В этом году к работе подключились представители деловых кругов, ведущие эксперты из учебных и научных учреждений, представители культуры, искусства и общественных организаций.

Все они работали в составе 5 тематических групп: по миграции населения и доступному жилью, инфраструктуре, предпринимательству, образованию и культуре.