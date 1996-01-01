К региону присматриваются в режиме разведки боем

Как известно, в июне президент подписал Указ "О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом". Не знаем, как насчет соотечественников, но надо полагать, что если кто и захочет к нам приехать, то не с "бухты-барахты", а предварительно съездив на "разведку боем", то есть так, чтобы присмотреться, поработать и, может быть, даже заработать на переезд.

Так, в ООО "Дорожная служба Первореченского района" во Владивостоке работают в основном узбеки.

"Русские специалисты уходят на пенсию и заменить их некем, - сокрушается Олег ДУБРОВСКИЙ, директор ООО. - Молодежь к нам не идет - зарплаты от 10 тыс. руб. их не привлекают. Хотя зимой наши работники очень даже неплохо зарабатывают. Из строительного техникума присылали практикантов. Казалось бы, работа перспективная, со временем будешь руководителем участка. Но они посмотрели, что работа тяжелая, и ушли в торговлю - там легче.

Олег Валентинович работает в "Дорожной службе" с 2001 г. Одно из первых потрясений на новом месте - это катастрофически низкое качество работы наших соотечественников.

Случайно попалась ему бригада узбеков из 4 человек, с тех пор число их увеличилось в несколько раз. Одилжону РАИМОВУ 48 лет, он неплохо говорит по-русски: "Мы же ваши, советские. Я в армии служил в Приморье и на Сахалине. А сейчас у меня под Самаркандом живет семья - два сына и две дочери. Я хочу заработать им на свадьбу и на машину. С той зарплатой, что нам здесь платят, - это реально. Деньги мы получаем без задержек, и даже бывает премия за хорошую работу".

Живут узбеки в общежитии рядом с местом работы. Впечатление от его посещения, конечно, сильное - напоминает условия жизни на ударных стройках времен ДнепроГЭСа или БАМа. Разномастные кровати и раскладушки, невероятной древности шторы, допотопные телевизор и холодильник. Но - в отличие от вышеупомянутых обиталищ - никакого тяжкого запаха грязного белья, мужских носков и обуви, перегара или невынесенного мусора. Пахнет чистотой здесь явно не курят и не употребляют спиртное.

Никто из узбеков оставаться в Приморье пока не собирается. Они чувствуют себя беззащитными перед любым милиционером, который может придраться к документам и без слов забрать в отделение. Даже на праздник в центр города, чтобы посмотреть концерт на площади, они в одиночку не ходят.

"Что касается их квалификации, то я "обнаглел" до того, что заказываю нужных мне специалистов, - поделился секретами Олег ДУБРОВСКИЙ. -Узбеки сообщают своим родным и знакомым, что нужны водители или укладчики асфальта, или дворники. И к нам приезжают рабочие нужных специальностей. Работают добросовестно. Но климат наш для них тяжел. Молодежь вообще "гнилая" - что наша, что их. В 30 лет у них то почки, то еще что".

На вопрос: "А как с оформлением визы для иностранцев?" Олег Дубровский только качает головой: "Наши чиновники - это особая песня!"

С нынешнего года руководитель предприятия должен ежегодно отправлять своего работника обратно на родину, вновь оформлять приглашение и открывать въездную визу.

Чиновники считают, что так они защищают граждан РФ от безработицы. Как убеждены люди от бизнеса, новая схема допуска в первую очередь наносит удар по гражданам СНГ, которые раньше оформляли разрешительные документы по упрощенной схеме. Хотя по замыслу законотворцев, новые правила должны стать заслоном "желтой угрозе".

По статистике, ежегодно из Приморья уезжает от 4 до 6 тыс. жителей, в основном работоспособного возраста. А за 6 месяцев 2006 г. на территории Приморья было зарегистрировано 6 тыс. граждан СНГ. Всего же за полгода иностранцев зарегистрировано более 24 тыс. Говорят, чтобы узнать число нелегалов, надо эту цифру умножить на четыре.

Есть и другие цифры: в 2005 г. в крае было зарегистрировано 175 тыс. иностранных граждан, из них 128 тыс. - китайцы. Зато 13 тыс. граждан СНГ дали 80% административных правонарушений. Что из этого следует?..