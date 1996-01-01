Самовыдвиженцы выходят на старт

В краевой избирательной комиссии находится 8 заявлений от желающих принять участие в предвыборной гонке кандидатов в депутаты ЗС ПК, сообщает "Восток-Медиа".

Примечательно, что все они самовыдвиженцы, кроме одного - беспартийные и идут по одномандатным округам: №№ 2,4,5,7,12,17,18,19. Первыми кандидатами, появившимися с документами в избиркоме Приморья 26 июля, были пенсионер из Большого Камня Геннадий ГАНЕВ и депутат Думы Владивостока Александр ПРИХОДЬКО. Также подал заявление депутат ЗС ПК Николай МАРКОВЦЕВ, кроме того, в списке кандидатов Денис КОНДРАТЮК, замдиректора компании "Лес-Экспорт" из Дальнереченска, Петр ШАРОВ, координатор филиала Всемирного фонда дикой природы России во Владивостоке.

Валерий ИЗОТОВ состоит в ЛДПР, он председатель общественной организации "Содружество" из Владивостока. Сергей ФИЛЬ, занимающий должность первого заместителя главы Кировского муниципального района, местом жительства указал Владивосток. В списке единственная женщина - Лариса КАВУН, руководитель Артемовского филиала Приморской ТПП.

Напомним, выборы депутатов ЗС ПК назначены на 8 октября 2006 г. Предвыборная агитация начинается за 28 дней до начала голосования.