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"Единая Россия" косит под своих

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В отсутствие олигархов местного пошиба Приморскому отделению "ЕР" срочно понадобились новые образы, однако оказалось, что трудно найти подходящих моделей, которые бы согласились позировать для плакатов партии власти.

По информации "ЗР", на прошедшей неделе одно из рекламных агентств получило заказ на создание серии плакатов для Приморского отделения "ЕР". Предполагается, что умы и сердца избирателей будут завоеваны нехитрым способом - на агитпродукции планируется разместить фотографии молодого поколения в образе бравого морячка, довольных жизнью пенсионеров и верящего в стабильность бизнесмена. Вот с последним-то и возникли проблемы - за деньги можно найти фотогеничного молодого парня и пожилую чету, а с внушающим доверие предпринимателем вышла загвоздка. Либо человек не подходит под образ заказчика, либо сам отказывается, когда узнает, что его счастливая физиономия украсит полгорода под обещаниями не менее счастливого будущего.

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