Якутия соединит запад и восток России

С 27 по 29 июня в Якутске прошла IV Международная конференция "Инвестиционный потенциал Республики Саха (Якутия) - Восточный вектор развития России". Она была совмещена с 5-й Международной конференцией "Энергетическая кооперация в Азии: механизмы, риски, барьеры". О том, чем и почему инвестиционная конференция отличается от предыдущих, рассказал в эксклюзивном интервью "ДК" первый заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Геннадий АЛЕКСЕЕВ.

- Геннадий Федорович, конференция вызвала большой интерес участников, в чем ее отличие от предыдущих?

- Конференция, на которой Якутия представляет свои инвестиционные проекты, проводится ежегодно, но в этом году мы основное внимание уделили перспективам развития приоритетных общероссийских направлений: межрегиональной транспортной и энергетической инфраструктуры. Это автомобильные и железные дороги, магистральные линии электропередачи, нефте- и газопроводы. Наша основная задача - получить развитую, гармонично функционирующую, единую транспортную сеть республики, которая может обеспечить стабильный рост экономики, укрепление надежности, повышение уровня доступности и экологической безопасности. Это - основа для освоения уникальной минерально-сырьевой базы Якутии, без нее богатства недр республики так и останутся потенциальными проектами, не более. Строительство магистральных транспортных коммуникаций предполагается с использованием механизмов государственно-частного партнерства.

- Сегодняшняя Якутия значительно отличается от той, что была несколько лет назад. Эти перемены - заслуга республиканской власти?

- Заделы, конечно же, были сделаны давно. К примеру, о схеме размещения производительных сил Якутии говорили уже много лет, а сегодня она получает реальное воплощение в жизнь. Еще раз повторюсь: отрасль, которая очень важна как для России в целом, так и для отдельного субъекта, - это транспорт, активно развивающийся в республике с 2002 года. По Конституции Российской Федерации каждый человек имеет право на свободу передвижения, а разве можно свободно передвигаться, если от населенного пункта, где вы проживаете, порой сотни километров бездорожья, а самолеты перестали летать, потому что это экономически невыгодно?

Еще одной стратегической задачей для республики является реформа энергетики. Большая часть Якутии получает электроэнергию от изолированных энергоисточников, на остальной территории расположены три независимых, изолированных, разрозненных энергорайона. Каждый из них энергоизбыточен, но между ними отсутствуют линии передачи. В 2002 году, когда я был министром имущественных отношений, мы начали с инвентаризации бесхозных объектов электроэнергетики: в то время более 2,5 тыс. км линий электропередачи и огромное количество подстанций не принадлежали никому. По этим линиям подавалось напряжение, а когда что-то случалось, народ собирался и на общественных началах их ремонтировал. Все эти объекты были инвентаризированы и переданы в ведение АК "Якутскэнерго".

Что касается арктической зоны, где электроэнергию вырабатывают дизельные электростанции, дело доходило до абсурда - в одном населенном пункте с численностью до 500 человек могло быть два или даже три предприятия по энергообеспечению. Одна дизельная электростанция - ГУП "Сахасельхозэнерго", другая - ОАО "Сахаэнерго", а третья - ведомственная, одного из местных предприятий, которая снабжала население соседних домов электроэнергией. У каждого были своя тарифная ставка, свои принципы и подходы к ценообразованию. Каждый повышал цену на электроэнергию тогда, когда считал необходимым, и до того уровня, до которого находил нужным. Сегодня у нас функционирует ОАО "Сахаэнерго" - предприятие, которое объединяет все электростанции децентрализованной зоны энергообеспечения и устанавливает единые тарифы один раз в год.

В мае этого года президентом Якутии Вячеславом ШТЫРОВЫМ была организована рабочая группа по изучению перспектив создания Южно-Якутского гидроэнергетического комплекса. Были заключены соглашения с РАО "ЕЭС России" по проекту создания объединенной энергосистемы Республики Саха, а с ОАО "Федеральная гидрогенерирующая компания" (ОАО "ГидроОГК") - по вопросам, направленным на развитие гидроэнергетики.

- Что дадут Якутии прокладка магистральных ЛЭП и появление Южно-Якутского гидроэнергетического комплекса (ЮЯГЭК)?

- ДВФО - это 36,5% территории России. И если Единая национальная энергетическая система (ЕНС) России не включает в себя эту территорию, то называть ее единой нельзя. Для того, чтобы ситуация соответствовала действительности, Якутия продвигает проект строительства межрегиональных магистральных линий электропередачи. Магистральная ЛЭП пройдет от Братской или Усть-Илимской ГЭС, через Усть-Кут, далее через Талакан, Ленск, Мирный до Якутска. Вторая - из Якутска через Хандыгу до Усть-Неры - на Магадан. Это с запада на восток. Еще одна магистральная ЛЭП должна пройти от Якутска до Нерюнгри. Таким образом, Республика Саха линиями электропередачи, автомобильными и железными дорогами не просто соединит запад и восток России, но и, в соответствии с поручением Президента России, будет обеспечено опережающее развитие энергетической и транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевой базы Восточной Сибири и Дальнего Востока России.

Что касается развития ЮЯГЭК, то, как сказал технический директор РАО "ЕЭС России" Борис ВАЙНЗИХЕР на нашей конференции, ему особенно важно и интересно заниматься развитием электроэнергетики в Республике Саха, потому что здесь работа идет на опережение.

- Чтобы развивать производство, нужны дороги. Как будет выглядеть транспортная инфраструктура республики в ближайшем будущем?

- У нас есть населенные пункты, где затраты на транспорт составляют до 70% стоимости товара. Есть такие, куда товары доставляются с перевалкой в два этапа.

Согласно транспортной стратегии с юга на север республики, от Беркакита до Якутска, пройдет железная дорога. С запада на восток, от Усть-Кута до Якутска, - федеральная трасса "Вилюй". Из Якутска на Магадан - "Колыма". И из Якутска на Аян - "Амга". Именно эта схема позволит обеспечить круглогодичную транспортную доступность к населенным пунктам, где проживает большинство населения Якутии. Что касается сети опорных автодорог ("Вилюй", "Амга" и "Колыма"), то они уже давно появились на карте. Только каждая из них имела грунтовые разрывы и поэтому использовалась только зимой. Сейчас практически ликвидированы грунтовые разрывы на федеральной дороге "Колыма", ведутся работы на автомобильных трассах "Вилюй" и "Амга".

Что касается железной дороги, то строится она уже давно. Было много обсуждений, вопросов и сомнений по поводу целесообразности ее строительства до Якутска... В 1985 году, работая в Нерюнгри, я присутствовал на митинге по укладке первого звена дороги Беркакит-Томмот-Якутск. Тогда с трибуны звучали слова о том, что в 1995 году эта дорога придет в Якутск, и я думал: 10 лет - когда это еще будет? Прошло уже больше 20 лет, а железная дорога в Якутск до сих пор не пришла. Но она и не шла туда с середины 90-х. В течение почти двух лет с 2002 года мы доказывали в федеральных ведомствах необходимость и обоснованность строительства этой ветки: проводились обоснования, экспертизы, совещания и т.п. И вот 15 мая 2004 года было подписано постановление Правительства России, согласно которому до 2010 года железная дорога должна дойти до Кердема (правый берег реки Лены, в 100 км от Якутска). Сегодня все сомнения позади и строительство уже ведется на протяжении более 150 км от станции Томмот. Нынешние темпы превышают скорость прокладки БАМа, поэтому есть уверенность, что строительство будет завершено досрочно.

Возведение совмещенного автомобильного и железнодорожного моста через Лену в районе станции Кердем должно быть завершено в 2012 году. И хотя стоимость этого проекта практически равна стоимости железной дороги от Томмота до Якутска, мы уверены в его необходимости: мост свяжет левобережную и правобережную Якутию. В течение 2007 года будут проведены проектно-изыскательские работы, а в 2008 году начнется его строительство.

- Правительство Якутии предлагает прокладывать магистральный газопровод в паре с нефтепроводом. Газовики эту идею оспаривают. Почему вы настаиваете на ней?

- Самый главный аргумент - практически все месторождения, сырье которых пойдет в нефтепровод "Восточная Сибирь - Тихий океан", являются комплексными: в них есть и нефть, и газ, и газоконденсат. Сегодня нефтепровод строится по северному маршруту, как бисер на ниточку, нанизывая месторождения. Если магистральный газопровод пройдет на значительном удалении, да еще и будет построен значительно позже, чем нефтепровод, нефтяникам придется либо сжигать попутный газ в факелах, либо строить от месторождений длинные отводы до магистральной трубы.

Во-вторых, мы полагаем, что в условиях малообжитой территории надо максимально комплексно развивать инфраструктурные проекты. Одна компания строит нефтепровод, другая - газопровод, третья - ЛЭП, четвертая - автомобильную или железную дорогу. Но если все эти проекты реализуются параллельно, в "едином коридоре", то затраты уменьшаются, а строители смогут помочь друг другу в нужный момент как техникой и материалами, так и общим использованием вспомогательных объектов.

- Геннадий Федорович, Газпром отрицательно относится к идее строительства магистрального газопровода и разработке Чаяндинского месторождения природного газа, в том числе из-за того, что в нем велико содержание гелия. Проблема заключается в том, что они не знают, куда его поставлять...

- ОАО "Газпром", защищая свои корпоративные интересы, не совсем верно расставляет акценты. Вопрос о рынках сбыта гелия, извлекаемого из газа Чаяндинского НГКМ, станет действительно актуальным, наверное, лет через 5-10. Сейчас речь идет о необходимости срочной передачи Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в недропользование и проведения здесь в первые 5-8 лет дополнительных геологоразведочных работ (в первую очередь для перевода предварительно оцененных запасов газа категории С2 в объеме более 800 млрд куб. м в запасы категории С1, подготовленные к промышленному освоению). Минимум 5 лет понадобится на обустройство месторождения и создание необходимого фонда (более 300 эксплуатационных скважин). Кроме того, в условиях лицензионного соглашения на право пользования Чаяндинским месторождением должно быть четко зафиксировано требование комплексного использования полезных ископаемых, содержащихся в данном месторождении. И это будет уже задача недропользователя. Поэтому мы просто теряем время.

- Кто для вас недропользователи - партнеры?

- Конечно, ведь основой жизни Якутии была и остается минерально-сырьевая база. С самого начала правительство уделяло огромное внимание систематизации контроля и выстраиванию единых подходов по ее освоению. Работает перманентно действующая республиканская межведомственная комиссия по недропользованию. Мы постоянно проверяем выполнение условий лицензионных соглашений, правил ведения бизнеса, установленных законом в сфере недропользования. Раньше действовал "принцип двух ключей". Сегодня Министерство природных ресурсов России диктует условия и принципы проведения аукционов. В Москве решают, когда их надо проводить и какова будет стартовая цена.

Кто придет на эти участки недр? Тот, кто выиграет аукцион, а все так называемые "разовые платежи за право пользования недрами" уходят в федеральный бюджет. Но в республике болезненно воспринимают отношение к Якутии как к кладовке, где много богатств, за которыми можно прийти, взять и уйти. Мы, безусловно, понимаем необходимость освоения минерально-сырьевой базы для развития страны и человечества в целом, но считаем, что надо осваивать недра, минимизируя негативное воздействие на окружающую среду.