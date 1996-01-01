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Восточный вектор развития России
Главное, что отличало четвертую международную конференцию "Инвестиционный потенциал Республики Саха (Якутия) - Восточный вектор развития России", - деловой настрой: в Якутске обсуждались конкретные проекты и механизмы их реализации. В центре внимания - размещение новых производств (разработка нефтегазовых и угольных месторождений), строительство транспортных магистралей (железная дорога Беркакит-Томмот-Якутск, автомобильные дороги "Вилюй", "Колыма"), развитие энергетики (создание Южно-якутского гидроэнергокомплекса, магистральных ЛЭП).
Стратегические направления
"Сегодня мы ставим перед собой цель уйти от моноструктурного характера экономики республики, преодолеть зависимость от алмазодобычи", - заявил на пленарном заседании председатель правительства республики Егор БОРИСОВ. Похоже, благоприятный момент для этого наступил.
Для Якутии с ее запасами нефти на западе всегда имел принципиальное значение маршрут нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан". То, что выбор был сделан в пользу "северного" варианта, стимулирует не только развитие нефтяной промышленности региона, но и смежных отраслей. В настоящее время масштабные работы по освоению нефтяных месторождений разворачивают компании "АЛРОСА", "Сургутнефтегаз" и "ТаасЮряхнефтегазодобыча". Правда, не все гладко. Как заметил директор Института геологии, нефти и газа СО РАН Алексей КОНТОРОВИЧ, Министерство природных ресурсов декларативно заявляет об ускорении лицензирования недр в Восточной Сибири вдоль трассы нефтепровода, а на деле тормозит эти аукционы уже второй или третий год.
Другое стратегическое направление развития экономики Якутии связано с вовлечением энергетической базы республики в российскую энергосистему. В стадии разработки схема объединения энергосистем Северо-восточной Сибири и Дальнего Востока. В работе проект мощного энергоузла в Южной Якутии. Основа будущего гидроэнергокомплекса - гидроресурсы бассейна реки Алдан, ее притоков и реки Олекма. Проект включает в себя строительство 8 ГЭС суммарной мощностью 8,4 тыс. МВт со среднегодовой выработкой около 35 млрд кВт-ч.
Поскольку освоение природных богатств возможно только при опережающем развитии инфраструктуры, первоочередное значение, по словам Егора Борисова, приобретает сейчас формирование опорной транспортной сети региона. Центральным элементом этой системы должна стать железная дорога. Сегодня ее строительство в направлении Якутска ведется ускоренными темпами, и уже в 2008 году железнодорожная нитка соединит центр республики с Транссибом. В планах - строительство железнодорожных линий Лена - Витим - Ленск и Хани - Олекминск. Кроме того, планируется ликвидировать грунтовые разрывы на федеральных автотрассах.
В зоне основных железнодорожных и автомобильных магистралей появятся условия для создания новых и возобновления старых, ставших нерентабельными, производств. К примеру, появятся возможности для освоения лесных ресурсов, что пока нерентабельно из-за отдаленности лесоделянок от пунктов переработки. Будут созданы благоприятные условия для разработки угольных, железорудных и других месторождений, расположенных на прилегающих территориях.
Где пройдет газопровод?
Один из основных вопросов, который обсуждался на конференции, - разработка газовых месторождений и строительство магистрального газопровода. Дорогая нефть заставляет наших соседей - страны АТР - думать о газе. Диверсификация поставок голубого топлива выгодна и России. Однако те проекты поставок газа, которые обсуждаются сегодня в Москве, имеют оппонентов. Бурная дискуссия по этому поводу развернулась на секции "Нефть и газ. Состояние и перспективы развития нефтегазового комплекса в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке".
Газпром, как координатор работ по созданию на Востоке России единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения, среди нескольких вариантов освоения газовых ресурсов Восточной Сибири и Дальнего Востока предпочтение отдает так называемому варианту "Восток". По нему поставки газа с Ковыктинского месторождения и месторождений Красноярского края будут направлены в ЕСГ, а также на газификацию Иркутской области и Красноярского края. За счет существующих и прогнозируемых к открытию месторождений шельфа о-ва Сахалин предполагается газифицировать Сахалинскую область, Хабаровский и Приморский края, а также организовать экспорт трубопроводного газа в Корею и КНР. В то же время развитие добычи газа и сооружение магистральных и экспортных газопроводов в Республике Саха откладывается на неопределенное время (по крайней мере, до 2030 года).
Этому плану существует альтернатива - так называемый интегрированный вариант развития газодобычи на востоке России, разработанный ОАО АК "РУСИА Петролеум". В соответствии с этим вариантом газ Сахалина идет на газификацию потребителей в Сахалинской области, Хабаровского и Приморского краев, но экспортные поставки с Дальнего Востока ориентированы на сжиженный природный газ. Потребности Китая и Кореи в трубопроводном газе закрываются за счет природного газа Иркутской области и Якутии.
То, что предлагает Минпромэнерго и Газпром, не устраивает Республику Саха, поскольку разработка месторождений на ее территории начинается в последнюю очередь. "К сожалению, сформированный к настоящему времени проект Программы в значительной мере противоречит принципу "о приоритетности удовлетворения спроса на газ российских потребителей и поддержания устойчивого газоснабжения в России посредством расширения Единой системы газоснабжения на восток", - заметил в своем докладе на конференции министр промышленности Республики Саха Алексей СТРУЧКОВ.
По мнению руководства республики, для полного достижения поставленной цели, а именно "разработки оптимального варианта комплексного освоения газовых ресурсов Восточной Сибири и Дальнего Востока для превращения востока страны в динамично развивающийся современный регион", необходимо решить несколько стратегических задач. Во-первых, до 2010 года начать разработку газовых месторождений, подготовленных к промышленному освоению. Во-вторых, создать единую систему газоснабжения Восточной Сибири и Дальнего Востока и обеспечить защиту экономических интересов России за счет диверсификации рынка сбыта - создать на Дальнем Востоке независимые центры поставки сжиженного природного газа морским транспортом и природного газа трубопроводным транспортом. В-третьих, создать в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке центры газохимии и, в-четвертых, обеспечить оптимальную схему комплексного освоения нефтегазоконденсатных месторождений.
Для того чтобы достичь этих целей, якуты предлагают строить трассы магистрального нефте- и газопровода в едином коридоре. Плюс такого подхода - полное освоение комплексных месторождений в регионе. "Кроме того, в этом случае будет достигнута экономия средств не только на строительство, но и на эксплуатацию нефте- и газопроводов (по разным оценкам до 10%)", - подчеркнул Алексей Стручков. По их мнению, также целесообразно строительство нефтеперерабатывающего завода в Ленске и завода по производству полиэтилена в Нерюнгри.
Гелий - камень преткновения
Газпром, однако, с предложенным вариантом соглашаться не спешит. "Прежде чем приступать к масштабной разработке сложнокомпонентных восточносибирских и якутских нефтегазоконденсатных месторождений, необходимо организовать переработку всех компонентов, включая гелий, а также их хранение и реализацию", - аргументировал позицию компании заместитель начальника Управления координации восточных проектов ОАО "Газпром" Игорь БАХТИН.
Организация этой комплексной переработки, как нетрудно догадаться, требует значительных инвестиций. Строительство новых центров газохимии на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока в планы Газпрома, как, впрочем, и РУСИА Петролеум, не входит. "Рынок продукции газопереработки волантилен по цене. Это требует больших затрат", - звучало на конференции. Что касается экономии средств при одновременном строительстве двух труб, то на это Игорь Бахтин ответил, что есть "другие расчеты".
Ученые Сибирского отделения академии наук с вариантом совмещенного нефте- и газопровода тоже не согласны. Им вообще больше импонирует проект РУСИА Петролеум. Видимо, потому, что в нем поставки газа замыкаются на Иркутске. Другой аргументации, по крайней мере, не было приведено. А вопрос первого заместителя председателя правительства Якутии Геннадия АЛЕКСЕЕВА "что же в этом варианте хорошего, когда по нему труба уходит в Китай, и только в Китай, что в дальнейшем позволит этой стране диктовать свои условия?" остался без ответа.
В то же время со строительством трубы из Восточной Сибири, Дальнего Востока медлить нельзя. "Над трассой газопровода надо работать уже сейчас, - сказал Алексей Конторович. - Если мы будем продолжать дискутировать, то потеряем рынки сбыта. Китай и Япония сегодня стоят перед альтернативой - либо они получат российский газ, либо возьмут газ в Персидском заливе. Китай уже строит терминалы для получения сжиженного природного газа. И я не понимаю, почему программа Газпрома это не учитывает. Относительно гелия нас все время убеждают то Газпром, то Минпромэнерго, что рынка гелия нет. А в это время в мире строится несколько заводов по его переработке. Когда мы примем решение, рынок будет занят".
Вообще гелий газовых месторождений Иркутской области и Якутии - камень преткновения. Слишком много его там. А стоимость хранения этого вещества велика, переработки - еще дороже. Вот и пытаются компании обосновать его потерю при разработке месторождений, либо отложить освоение таких месторождений. "Во-первых, гелий в РФ не относится к стратегическим видам ресурсов. Во-вторых, гелий - сырье, которым Россия обеспечена как никаким другим. И, наконец, нигде в мире разработку газовых месторождений не ставят в зависимость от стопроцентного выделения гелия", - доказывал коммерческий директор "ТНК-ВР" (Ковыктинское месторождение в Иркутской области) Евгений ДОРОФЕЕВ.
Окончательный вариант программы развития газовых месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока Минпромэнерго должен подготовить к осени.
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