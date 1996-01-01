Водный переход Хабаровск - Фуюань станет круглогодичным?

Посодействовать тому, чтобы водный переход Хабаровск - Фуюань, который действует только во время навигации на Амуре, стал круглогодичным, попросил губернатора Хабаровского края Виктора ИШАЕВА председатель народного правительства провинции Хэйлунцзян Чжан ЦЗОЦЗИ, сообщает "Восток-Медиа".

"Мы поднимали этот вопрос два года назад на встрече с вами, - сказал Чжан Цзоцзи.

- Однако эта проблема пока не решена. Мы бы хотели, чтобы этот переход работал не только летом, но и зимой". Виктор Ишаев заметил, что решение о пограничных переходах принимается на уровне Правительства России. С другой стороны, в Фуюань ходят суда на воздушной подушке, а зимой надо пробивать дорогу по льду, что не только создаст дополнительные трудности, но и не позволит добираться до соседней провинции также быстро, как на теплоходах. "После того как китайская сторона сформулирует свои предложения в деталях, мы их рассмотрим", - сказал губернатор.