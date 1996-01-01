Экономику края подрывает Москва

"Товарооборот растет, доходы предпринимателей растут, а общая выгода падает. Это означает, что привозная продукция вытесняет ту, что производится в крае", - такой вывод сделал губернатор Хабаровского края Виктор ИШАЕВ, выслушав доклады своих министров и руководителей ключевых компаний на очередном расширенном заседании правительства, которое было посвящено экономическим итогам работы за первое полугодие 2006 года.

Министр экономического развития и внешних связей Александр ЛЕВИНТАЛЬ определил экономическую ситуацию в крае в первом полугодии 2006 года как "очень сложную и неоднозначную". С одной стороны, для нее характерен опережающий рост производства в сфере услуг, увеличение добычи руд цветных металлов, оборот организаций по всем видам экономической деятельности составил 157,7 млрд руб., что на 20,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Досье Внешнеторговый оборот, по предварительным итогам, увеличился по сравнению с первым полугодием 2005 г. на 28% и составил $2 млрд. Экспорт составил $1,73 млрд, импорт - $290 млн. Сальдо внешней торговли составило $1,44 млрд.

Также, по данным Левинталя, за 4 месяца текущего года улучшилось финансовое состояние организаций. Прибыль, полученная предприятиями, возросла в 1,8 раза. Задолженность по заработной плате перед работниками на 1 июля 2006 года сократилась более чем в 3 раза.

С другой стороны, индекс промышленного производства по итогам первого полугодия составил 84,6%. Снижение допущено в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых, в металлургическом производстве, производстве пищевых продуктов. Доля убыточных предприятий за 4 месяца 2006 года выросла на 6,8%. Снизилась прибыль на предприятиях, занятых рыболовством, обработкой древесины и производством изделий из дерева, производством электрооборудования.

Александр Левинталь видит причину такой не очень благоприятной ситуации в том, что федеральный бюджет рассчитывается с краем с большими задержками. За первое полугодие из центра в край поступило на финансирование строительства объектов, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу, только 511 млн руб., или 18,4% годового лимита. До сих пор в Правительстве РФ не решили вопросы финансирования строительства водозаборных сооружений Тунгусского месторождения, не поступили средства на строительство газопровода Сахалин - Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск.

Однако и на местах поднимать экономику края не спешат. Как сообщил министр финансов края Александр КАЦУБА, собственные доходы бюджета края за первое полугодие 2006 года составили 13,6 млрд руб., или 55% к установленному годовому заданию. По словам Кацубы, не выполнены контрольные показатели по акцизам на алкогольную продукцию, земельному налогу, госпошлине за регистрацию транспорта. "Рост недоимки по налогам допустили министерства промышленности, транспорта и связи края, природных ресурсов, жилищно-коммунального хозяйства, - доложил Кацуба. - Не справились также муниципальные образования: город Комсомольск-на-Амуре, Амурский, Советско-Гаванский, Вяземский, Солнечный, Хабаровский муниципальные районы".

Налоги вообще вызвали самое большое количество нареканий от Виктора Ишаева. "Налоги на доходы с физических лиц собрали только 46%, по акцизам - выполнение на 36%. Недоимка по транспортному налогу выросла на 150 млн руб. Я никак не могу вашу работу признать удовлетворительной. Что дальше-то будет?" - недоумевал губернатор, обращаясь к заместителю руководителя Управления Федеральной налоговой службы России по Хабаровскому краю Виктору КОЛБЕРГСУ. Виктор Колбергс на этот риторический вопрос ничего не ответил, но рассказал, что его служба более активно собирается работать с населением. В частности, пускать бегущую строку на телевидении с напоминанием уплатить налоги и устанавливать щиты на улицах. Губернатор же в свою очередь предложил более кардинальные меры - закрывать инвестиционные программы тем территориям, которые задолжали по налогам. "А что еще остается? Покрывать долги за счет учителей и врачей что ли? Такие подходы не приемлемы", - заключил Виктор Ишаев.