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Форум - это вам не конгресс!

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Официанты хабаровских ресторанов, пройдут 40-часовую программу обучения специально к Дальневосточному международному экономическому форуму. Как известно, он запланирован на 5-6 октября.

Этот форум, как сообщил министр экономического развития и внешних связей правительства Хабаровского края Александр ЛЕВИНТАЛЬ, пройдет под эгидой Государственной Думы Российской Федерации и инициирован фракцией "Единой России". Курсы для официантов, чтобы не ударить в грязь лицом перед высокими гостями, - это лишь немногое из задуманного. Главное - подготовлена программа форума, определены темы пленарных заседаний, вопросы для обсуждения на "круглых столах", которых будет 8, создан и постоянно действует официальный сайт форума, работает пресс-центр, ведется техническая подготовка мест проведения форума. К приему гостей готовятся аэропорт и железнодорожный вокзал. Разместить участников форума планируется в 18 гостиницах с общим количеством в 794 номера при одноместном расселении.

Размах грядущего форума - велик. Как рассказал губернатор края Виктор ИШАЕВ, в рамках форума планируется торжественный пуск запуск газопровода. Ожидается, что участие в этом событии примут такие ВИПы, как председатель РАО "ЕЭС России" Анатолий ЧУБАЙС, председатель Госдумы РФ Борис ГРЫЗЛОВ. Также в это время пройдет VIII Приамурская торгово-промышленная ярмарка, в которой примут участие многие предприятия России и зарубежья, и состоится сдача очередного дома для молодежи.

Между тем, к сожалению для хабаровских властей, форум пока что привлек к себе мало внимания средств массовой информации. Особенно федеральных. "Многие считают форум вторым Дальневосточным экономическим конгрессом, хотя это не так, - пожаловался Левинталь. - Значит, люди слабо информированы". "Информационное обеспечение действительно слабое, - поддержал его Ишаев и предложил своему аппарату: - Если необходимо, обратитесь к КАРАУЛОВУ, сделайте заставку для "Момента истины".

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