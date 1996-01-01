Она неизбежно становится несвежей, некачественной, "ядовитой". У России, где правителей веками принято выносить с руководящего поста вперед ногами, есть очень большой шанс утратить важнейший показатель цивилизованности любой страны - возможность народа мирным путем сменить власть в точно назначенный законом срок.

Причем это даже не политическая проблема, это проблема инфантилизма нации. Элементарное нежелание разделить с властью ответственность за судьбу страны, переложив это бремя на "вечного" вождя. Нарастающие инициативы с мест (независимо от мотивов их авторов) об оставлении нынешнего Президента России на третий срок прежде всего унизительны для самого Владимира Владимировича. Что же это за руководитель такой, если при нем страна "в шоколаде, а как уйдет - начнет разваливаться? Значит, нет никакой стабильности, все покоится на одном-единственном человеке. А человек - как тут не вспомнить "Мастера и Маргариту" -"смертен, и притом внезапно смертен". Непрочная, значит, государственная конструкция.

Опять же люди, озвучивающие призывы к нарушению одного из базовых положений Конституции страны, тем самым невольно фиксируют деспотический характер нынешнего властного устройства. По Конституции ведь их любимый президент и сейчас спокойно может баллотироваться в третий и даже в четвертый раз. Но не подряд. Однако кто ж его потом пустит, если сохранится преемственность курса. Курс-то взят, будем называть вещи своими именами, на несменяемость власти. Трон в России добровольно не отдают. Хотя если бы в стране была демократия, у Владимира Владимировича появились бы великолепные шансы на победу "через срок".

Просроченная власть опасна и для правителя, и для народа. Властная элита, привыкшая к Хозяину, неизбежно начинает обделывать за его спиной "темные дела".

Правитель стареет и дряхлеет, а вместе с ним дряхлеет и его власть. Наконец, человек элементарно устает править страной.

Ведь это работа, а кто из нас не устает от одной и той же работы на одном и том же месте, если нет никакой возможности ее сменить? Просроченная власть чувствует себя все более неуверенно. А неуверенная в себе власть становится все более подозрительной. Так и раскручивается маховик репрессий...

Конечно, можно узаконить принцип несменяемости власти, снова превратив Россию в конституционную или даже абсолютную монархию. Любопытно было бы, кстати, узнать, сколько человек в стране хочет, чтобы Владимир ПУТИН стал царем. А потом сравнить царский и президентский рейтинги главы государства. Но если делать Россию монархией, а нынешнего президента - царем, зачем, скажите на милость, тратиться на парламент, содержать несколько государственных каналов, показывающих одно и то же, партию "Единая Россия" и прочие атрибуты "коллективной" власти? Губернаторов можно оставить - они у нас теперь и так царские наместники. А правительства никакого не надо - пусть царь правит страной прямыми царскими декретами. Так быстрее.

Демократия лучше тирании или авторитаризма только тем, что оставляет человеку, даже на самой высокой должности, право на ошибку. Позволяет ему разделить ответственность за принятие решений с другими людьми. А простым людям дает возможность высказать свое отношение к поведению власти вплоть до ее замены. Это ведь русская, не американская, пословица "Одна голова хорошо - а две лучше". Демократия избавляет страну от шараханий в стороны по воле одной царской головы, позволяет людям с большей предсказуемостью планировать свою жизнь. Сейчас ведь непредсказуемо все: даже ближайшие путинские соратники не знают, что будет с их властью и собственностью, когда (и если) уйдет Путин.

И мы с вами не знаем, захочет ли новая власть продолжать реконструировать в России советские времена или вдруг начнет копировать какой-нибудь Сингапур?

Всем сторонникам бессрочной или просроченной власти стоит задуматься в том числе и над шкурными интересами: кумиров у нас низвергают так же быстро, как и возводят. А ну как вам потом припомнят, что просили остаться у власти "не того"...