В Находке до власти уже не ходят

Итог полугодового общения населения с властями города подвела администрация Находки. Как сообщили в пресс-службе мэрии, с начала года жители направили в администрацию почти 2 тыс. обращений.

По информации заведующей общественной приемной Нины САДОВОЙ, по сравнению с первой половиной 2005 г. число обращений увеличилось всего на 70. В заявлениях, коллективных обращениях, жалобах и предложениях находкинцы прежде всего настаивают на решении проблем жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Этому посвящено каждое шестое письмо в администрацию Находки.

В основном сегодня жители Находки письменно запрашивают администрацию о предоставлении льгот. В первом полугодии отдел по приему населения лично посетили с просьбами и нуждами 2,5 тыс. жителей города. Отмечено снижение ходоков в коридоры власти - в первом полугодии 2005 г. их было почти 3 тыс.