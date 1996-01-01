На чиновников можно жаловаться. Но анонимно

И.о. главы Дальнегорского городского округа Александр ТЕРЕБИЛОВ решил организовать в городе службу доверия, куда рядовые горожане могли бы обращаться со своими претензиями и предложениями по поводу работы чиновников, муниципальных служащих.

В службу доверия можно обращаться анонимно по телефону. По телефону доверия можно сообщить о различных фактах злоупотреблений в административных структурах городского округа. Александр Теребилов заверил горожан, что в случае столкновений с фактами волокиты, лени или хамства со стороны чиновников они найдут понимание, позвонив по телефону доверия.