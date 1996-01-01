Раздвоение партсписков

Как и положено ведущей партии, приморское отделение "Единой России" все-таки успело первым озвучить примерный список своих кандидатов на осенних выборах ЗС.

Столь примечательное событие состоялось 29 июля после заседания регионального политического совета партии. Особых сенсаций список миру не явил, поскольку все более-менее значимые фигуры приморских единороссов в списке оказались - либо по одномандатным округам, либо по партийной линии. Другое дело, что список практически не претерпел особых изменений в сравнении с тем перечнем кандидатов, который вызывал вопросы у Москвы.

Отвечать на эти вопросы придется председателю регионального отделения Владимиру КУРИЛОВУ и вице-губернатору Николаю СИДОРОВУ. 31 июля оба вылетели в Москву на заседание Генерального совета партии, которое состоится 2 августа. Ожидается, что по окончании заседания приморский список все-таки претерпит изменения. Основные претензии Москвы могут возникнуть в части заметной коммерциализации кастинга кандидатов от приморского отделения единороссов. Наиболее наглядно это демонстрируют списки кандидатов по одномандатным округам, где на территории одного округа числятся сразу несколько представителей "Единой России".

Кто-то уже назвал эту ситуацию с раздвоением, а то и с растроением кандидатов конфликтом интересов. На наш взгляд, особого конфликта здесь нет, поскольку на 80% списки можно назвать прогубернаторскими. Просто списочный состав кандидатов и их распределение по округам в какой-то степени отражают кандидатскую иерархию. Очевидно, например, что если депутаты РОГОВОЙ и ЛАЗАРЕВ прикреплены к одному округу, то оба особой ценности для партии и губернатора не представляют. То же самое относится к депутатам ВИНОГРАДОВУ и СУПРУНОВУ, а также претендентам Оксане РЫБАЛКО и Дмитрию НОВИКОВУ. Впрочем, об окончательной ценности того или иного кандидата для партии мы сможем поговорить после утверждения списков в Москве.