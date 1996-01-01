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У Орловой мания величия страны
Яркий пример тому - бывший депутат Госдумы от Приморья, а ныне зампред Совета Федерации Светлана ОРЛОВА, которая 25 июля побывала с визитом в Приморье, цели и задачи которого, несмотря на фигурировавшее словосочетание "национальные проекты", впрочем, так и остались за кадром.
Следует отметить, что встречали Орлову в лучших вип-традициях: представительный автомобильный кортеж плюс неожиданный слет партхозактива края, на котором Орлова попыталась убедить собравшихся в том, что жить в нашей стране с каждым годом становится все лучше и веселее. Партхозактив, который, вероятно, в спешке забыли проинструктировать о надлежащем поведении, с радужным диагнозом зампреда СФ не согласился и посетовал сенатору на появление законов, ухудшающих социально-экономическое положение людей.
Аналогичное беспокойство высказали Орловой чуть позже и журналисты, расспрашивая сенатора о ее взглядах на проблемы демографии и оттока людей с Дальнего Востока. Задать любой подобный вопрос Орловой лет 5-6 назад означало получить в ответ пламенную тираду о неразумной политике правительства и местных властей. На сей раз, как выясняется, и с правительством, и с местными властями у нас все в порядке - ВРП растет, национальные проекты выполняются. Дело за малым - создать условия для комфортного проживания в Сибири и на Дальнем Востоке.
При таком раскладе резонно было бы поинтересоваться, что же у нас тогда растет, если комфортных условий как не было, так и нет. Однако вопросы отпали сами собой, когда Орлова призналась, что "назначение" спикера Госдумы Бориса ГРЫЗЛОВА почетным гражданином Владивостока считает правильным и вполне обоснованным. "Этот человек родился во Владивостоке и хочет многое сделать для приморской столицы", - привела свои "веские" основания московская гостья.
На таких основаниях у нас каждый второй житель краевого центра может претендовать на звание "почетного". С той лишь разницей, что мы тут действительно что-то делаем, а Грызлов уже более 50 лет изнемогает от желания. Ну и в завершение содержательной стороны визита Светланы Орловой стоит отметить ее слова о том, что в ближайшие 3 года Россия будет располагать бюджетом великой страны. По случайному совпадению, буквально накануне визита Орловой, корреспондент "ЗР" поинтересовался некоторыми зарплатами бюджетников. Как выясняется, в этом плане в социально-экономическом положении "государевых" людей мало что изменилось. Например, нянечка в районном детском саду по-прежнему получает около 2 тыс. руб.
Назвать великой страну, в которой люди не могут заработать на минимум продуктов, не говоря уже обо всем остальном, может только человек, оторванный от реальной жизни. Судя по всему, столь поразительная трансформация не миновала и бывшего приморского депутата Светлану Орлову. А ведь когда-то она баллотировалась на пост приморского губернатора. Как быстро летит время и меняются люди!
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