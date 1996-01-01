www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.75 р. 100 JPY: 58.54 р.
EUR: 74.99 р. 10 CNY: 94.6 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

У Орловой мания величия страны

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Яркий пример тому - бывший депутат Госдумы от Приморья, а ныне зампред Совета Федерации Светлана ОРЛОВА, которая 25 июля побывала с визитом в Приморье, цели и задачи которого, несмотря на фигурировавшее словосочетание "национальные проекты", впрочем, так и остались за кадром.

Следует отметить, что встречали Орлову в лучших вип-традициях: представительный автомобильный кортеж плюс неожиданный слет партхозактива края, на котором Орлова попыталась убедить собравшихся в том, что жить в нашей стране с каждым годом становится все лучше и веселее. Партхозактив, который, вероятно, в спешке забыли проинструктировать о надлежащем поведении, с радужным диагнозом зампреда СФ не согласился и посетовал сенатору на появление законов, ухудшающих социально-экономическое положение людей.

Аналогичное беспокойство высказали Орловой чуть позже и журналисты, расспрашивая сенатора о ее взглядах на проблемы демографии и оттока людей с Дальнего Востока. Задать любой подобный вопрос Орловой лет 5-6 назад означало получить в ответ пламенную тираду о неразумной политике правительства и местных властей. На сей раз, как выясняется, и с правительством, и с местными властями у нас все в порядке - ВРП растет, национальные проекты выполняются. Дело за малым - создать условия для комфортного проживания в Сибири и на Дальнем Востоке.

При таком раскладе резонно было бы поинтересоваться, что же у нас тогда растет, если комфортных условий как не было, так и нет. Однако вопросы отпали сами собой, когда Орлова призналась, что "назначение" спикера Госдумы Бориса ГРЫЗЛОВА почетным гражданином Владивостока считает правильным и вполне обоснованным. "Этот человек родился во Владивостоке и хочет многое сделать для приморской столицы", - привела свои "веские" основания московская гостья.

На таких основаниях у нас каждый второй житель краевого центра может претендовать на звание "почетного". С той лишь разницей, что мы тут действительно что-то делаем, а Грызлов уже более 50 лет изнемогает от желания. Ну и в завершение содержательной стороны визита Светланы Орловой стоит отметить ее слова о том, что в ближайшие 3 года Россия будет располагать бюджетом великой страны. По случайному совпадению, буквально накануне визита Орловой, корреспондент "ЗР" поинтересовался некоторыми зарплатами бюджетников. Как выясняется, в этом плане в социально-экономическом положении "государевых" людей мало что изменилось. Например, нянечка в районном детском саду по-прежнему получает около 2 тыс. руб.

Назвать великой страну, в которой люди не могут заработать на минимум продуктов, не говоря уже обо всем остальном, может только человек, оторванный от реальной жизни. Судя по всему, столь поразительная трансформация не миновала и бывшего приморского депутата Светлану Орлову. А ведь когда-то она баллотировалась на пост приморского губернатора. Как быстро летит время и меняются люди!

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru