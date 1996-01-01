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Кривулин возвращается?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Похоже, очередной политический бархатный сезон в Приморье станет чередой неожиданных открытий.

Сначала выяснилось, что в приморском отделении "Единой России" не все так едино, как представлялось местным партийным руководством. Потом неожиданно взбрыкнул верный соратник мэра Владивостока и депутат городской думы по совместительству Игорь ЧЕМЕРИС (см. "ЗР" № 56). Ну а последняя новость может изрядно спутать карты, как минимум, в одном одномандатном округе. Как стало известно "ЗР" из неофициальных источников, Верховный суд РФ признал незаконным решение Хасанского суда о снятии с должности главы Хасанской администрации Виктора КРИВУЛИНА, а все обвинения против него недоказанными.

Свержение Кривулина состоялось в 2003 г., и предполагалось, что это дело не обошлось без участия краевых властей. Решение Верховного суда может спровоцировать так называемый "феномен Черепкова" из серии "они возвращаются". Отстоявшему свои честь и достоинство Кривулину вполне по силам и средствам замахнуться на участие в стартовавших выборах ЗС, и при определенной поддержке вечно опального политика его шансы на победу достаточно весомы. Во всяком случае, иначе как "тузом в рукаве" решение Верховного суда назвать сложно.

Кстати, этот "туз" может выйти боком и краевым властям. Кривулин и в период опалы не чуждался резкой критики в адрес власть предержащих, а теперь и вовсе на коне.

Впрочем, из первых уст комментарий по поводу планов экс-главы Хасанского района нам взять не удалось - выяснилось: то ли с решением суда, то ли с декларацией о намерениях Виктор Кривулин отбыл в бывшую вотчину восстанавливать свои попранные 3 года назад права.

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