Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Кривулин возвращается?
Похоже, очередной политический бархатный сезон в Приморье станет чередой неожиданных открытий.
Сначала выяснилось, что в приморском отделении "Единой России" не все так едино, как представлялось местным партийным руководством. Потом неожиданно взбрыкнул верный соратник мэра Владивостока и депутат городской думы по совместительству Игорь ЧЕМЕРИС (см. "ЗР" № 56). Ну а последняя новость может изрядно спутать карты, как минимум, в одном одномандатном округе. Как стало известно "ЗР" из неофициальных источников, Верховный суд РФ признал незаконным решение Хасанского суда о снятии с должности главы Хасанской администрации Виктора КРИВУЛИНА, а все обвинения против него недоказанными.
Свержение Кривулина состоялось в 2003 г., и предполагалось, что это дело не обошлось без участия краевых властей. Решение Верховного суда может спровоцировать так называемый "феномен Черепкова" из серии "они возвращаются". Отстоявшему свои честь и достоинство Кривулину вполне по силам и средствам замахнуться на участие в стартовавших выборах ЗС, и при определенной поддержке вечно опального политика его шансы на победу достаточно весомы. Во всяком случае, иначе как "тузом в рукаве" решение Верховного суда назвать сложно.
Кстати, этот "туз" может выйти боком и краевым властям. Кривулин и в период опалы не чуждался резкой критики в адрес власть предержащих, а теперь и вовсе на коне.
Впрочем, из первых уст комментарий по поводу планов экс-главы Хасанского района нам взять не удалось - выяснилось: то ли с решением суда, то ли с декларацией о намерениях Виктор Кривулин отбыл в бывшую вотчину восстанавливать свои попранные 3 года назад права.
Новости тематики
- Дальнему Востоку могут увеличить субвенции на здравоохранение
- Дальнему Востоку могут продлить сниженный энерготариф до 2028 года
- Опубликована деловая программа IV Восточного экономического форума
- Президент подписал закон по обнулению НДС для авиаперевозок на Дальний Восток
- Экспортный потенциал Дальнего Востока будет представлен на IV Восточном экономическом форуме
- Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиции расширяет сеть представительств за рубежом
- Глава государства подписал закон о "дедушкиной оговорке" и продлении льгот для инвесторов в ДФО
- Целевой набор - совместная работа муниципалитетов и вузов
- Опубликована архитектура деловой программы четвертого Восточного экономического форума
- Ассоциация юристов России проведет сессию на IV Восточном экономическом форуме
Новости раздела
- Дальнему Востоку могут увеличить субвенции на здравоохранение
- Дальнему Востоку могут продлить сниженный энерготариф до 2028 года
- Опубликована деловая программа IV Восточного экономического форума
- Президент подписал закон по обнулению НДС для авиаперевозок на Дальний Восток
- Экспортный потенциал Дальнего Востока будет представлен на IV Восточном экономическом форуме
- За 7 месяцев текущего года отмечен высокий рост доходов в бюджет Владивостока
- Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиции расширяет сеть представительств за рубежом
- Глава государства подписал закон о "дедушкиной оговорке" и продлении льгот для инвесторов в ДФО
- Целевой набор - совместная работа муниципалитетов и вузов
- Айсен НИКОЛАЕВ, врио главы Республики Саха(Якутия): В запасе нет даже месяца
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Эта банкнота с Владивостоком может стоить очень дорого
- В России резко ужесточен контроль за переводами с карты на карту
- Путин сегодня может объявить о смягчении пенсионной реформы
- Минздрав призвали к полной декриминализации обезболивания
- Из-за одного курящего пограничника всем стражам границы стали выдавать сигареты
- Пенсионная реформа в Москве будет отличаться от остальной России
- Население Приморского края продолжает стремительно сокращаться
- Строить или реконструировать дачи теперь можно только с разрешения властей
- В Приморье резидент ТОР решил взять китайские палочки в свои руки
- На Камчатке завершается основной этап строительства 5-звездочного гостиничного комплекса