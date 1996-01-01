Мэр Хабаровска не доволен работой своих экономистов

Четыре муниципальных предприятия Хабаровска окончили 2005 год с убытками. Впереди всех - МУП ХГТУ с повисшими 3,5 млн руб. и МУП ХПАТП с убытками в 2, 2 млн руб. Основная проблема в том, как на очередном заседании коллегии при мэре города выразился начальник управления экономического развития администрации Хабаровска Александр АНИСИМОВ, что на городских предприятиях "продолжают наблюдаться иждивенческие настроения". Сами, мол, деньги не зарабатывают, а просят из бюджета.

Вот, например, убытки по транспортной отрасли с каждым годом все больше и больше. Как рассказал начальник управления транспорта мэрии Владимир ШКУРИН, если в 2004 году они составляли 25 млн руб., то в 2005 году - уже 27, 9 млн руб. И просвета в этом тоннеле вечного кризиса пока не намечается.

Требовать заработанное у многих муниципалов получается тоже не очень. 821,2 млн руб. - такова сумма дебиторской задолженности в муниципальном секторе экономики, по данным на 1 января 2006 года. "36 млн руб. - дебиторка, которая переходит из месяца в месяц", - привел пример начальник управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда Сергей ЧЕРНЫШОВ, отчитываясь о работе предприятий ЖКХ и подчеркнул, что снижение дебиторской задолженности - это сейчас самая главная задача. "Я считаю, что дебиторской и кредиторской задолженностью ведомство КАЗАЧЕНКО (вице-мэр по экономике. - Прим. авт.) пока занимается очень слабо", - заключил глава Хабаровска Александр Соколов. Хотя тут же заметил, что "слабо" - не значит неудовлетворительно. Соколов спросил сидящих в зале чиновников и представителей муниципальных предприятий, анализировал ли кто-нибудь когда-нибудь неликвиды и как это влияет на баланс. Выяснилось, что никто и никогда. "Баланс - это же лицо предприятия! - учил собравшихся градоначальник. - Ночью разбуди - каждый должен знать основные показатели баланса!"

До таких высот ответственным лицам, конечно, еще расти и расти. Тем не менее, если верить отчету Александра Анисимова, определенные успехи все-таки есть. Например, по сравнению с 2004 годом в отраслях городского хозяйства объемы выполняемых работ удалось увеличить на 18,6%, получив при этом 164,5 млн руб. прибыли - в 1,7 раза больше предшествующего периода. На 22% выросла производительность труда, рентабельность - на 48,3% По словам Анисимова, контрольное задание, установленное на 2005 год, было выполнено по таким ведущим показателям, как рост объемов производства и производительности труда, снижение затрат на 1 руб. произведенной продукции. Муниципальные предприятия Хабаровска принесли в городской бюджет в прошлом году 11 млн руб. Лавры в основном достались "Горсвету" - предприятие признали лучшим по всем показателям финансово-хозяйственной деятельности за 2005 год.

Подводя итоги, Анисимов посоветовал предприятиям стремиться к тому, чтобы как можно больше зарабатывать самим, увеличивая объемы дополнительных платных услуг. Он также подчеркнул необходимость введения экономически обоснованных тарифов на все услуги - то есть повысить имеющиеся в несколько раз. И все при этом понимали, что на такое власти, по понятным причинам, никогда не пойдут. У каждого, знаете ли, свое слабое место.