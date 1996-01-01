Российский бизнес расходится с демократией

Эксперты "Деловой России" (ДР) подготовили и представили в начале недели исследование бизнес-среды в 13 российских регионах. Выводы, к которым пришли его авторы, в некоторой степени сенсационны: уровень развития демократических институтов в регионе в лучшем случае никак не влияет на деловой климат в нем. Демократия не то чтобы однозначно полезна для бизнеса, скорее даже наоборот.

Наиболее благоприятные условия для развития бизнеса созданы в Краснодаре и Костроме, а не в Москве и Санкт-Петербурге, уверены в "Деловой России".

В опросе, который эксперты ДР готовили год, участвовали 1300 предпринимателей - по 100 из каждого региона страны. На основе полученных данных эксперты ДР составили индекс развития деловой среды в 13 регионах, который определялся исходя из институциональных условий, уровня доверия к власти, социального самочувствия бизнеса.

Победителями опроса оказались, прямо скажем, неожиданные регионы. Кострома - регион "красного пояса", губернатор этого региона Виктор ШЕРШУНОВ пользуется на выборах безоговорочной поддержкой КПРФ, регулярно встречается с партактивом. "Полутоталитарный" Краснодар, цитадель национализма, возглавляет Александр ТКАЧЕВ, который считается кошмаром для демократически мыслящего интеллигента (бытует мнение, что Ткачев частично, а то и полностью разделяет мысли и чаяния своего краснодарского электората в отношении армян, турок-месхитинцев и других нацменьшинств).

Скептический читатель исследования, конечно, усомнится в добросовестности этого рисерча, который очень легко назвать заказным. И с умным видом добавить, что пассажи про бизнес и демократию прислал по факсу из Кремля лично Владислав СУРКОВ, заместитель главы администрации президента. Однако мне кажется, что вывод о бесполезности демократии для бизнеса не так уж и парадоксален. Если сравнить деловой климат в ультрадемократичном Петербурге эпохи СОБЧАКА (то есть году в 1994) и, скажем, "тоталитарный" Сочи образца 2006 года, то выбор будет уж точно не в пользу Петербурга, где гарантии физической безопасности любого предпринимателя (кроме авторитетных) были весьма условны.

Сейчас, конечно, уже сложно себе даже представить подобную ситуацию. На первый план выходят хозяйственные качества региональных элит. Но и на этом поле, как выясняется, демократические лидеры не могут переиграть крепких хозяйственников советского или постсоветского разлива.

С точки зрения бизнеса налоговые льготы по местным налогам, предоставляемые инвесторам в Костромской области - вкупе с дешевой местной рабочей силой - куда важней, чем, скажем, партийное представительство в местной думе. Точно так же недемократичность губернатора Ткачева ничто в сравнении с туристическим, а также строительно-инфраструктурный бум на черноморском побережье - где, к слову сказать, Ткачев по мере своих сил всячески привечает инвесторов как местных, так и столичных.

Как кажется, зафиксированные "Деловой Россией" настроения в бизнес - сообществе являются "похоронкой" для СПС и "Яблока" - или во всяком случае для их текущей политической платформы.

Как показали выборы-2004 демократия - так сказать в чистом виде - уже не очень интересна широким слоям населения. Теперь выясняется, что эта идея не является приоритетной для предпринимателей, в том числе мелких и средних - то есть того самого нарождающегося среднего класса, на который и пытались ориентироваться эти политпроекты.