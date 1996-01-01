Больше средств для Дальнего Востока

Председатель российского правительства Михаил ФРАДКОВ подписал Постановление о выделении средств на программу "Дальний Восток и Забайкалье" до 2020 года.

Прежде программа финансировалась примерно на 10-13%. С этого же года ее финансирование увеличено примерно вдвое.

Значительно больше, чем прежде, выделено на развитие водопровода и канализации Комсомольска и Хабаровска, социальные нужды края, реконструкцию и строительство больниц.