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Вице-премьер привез деньги
Продолжается поездка по Дальнему Востоку первого вице-премьера РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА.
Свой визит он начал с Корякии, где лично ознакомился с ходом восстановительных работ в пострадавшем от землетрясения поселке Тиличики. Следующим пунктом маршрута Дмитрия Медведева стала Сахалинская область, где он познакомился с ходом реализации приоритетного национального проекта развития агропромышленного комплекса.
Московского гостя сопровождает полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Камиль ИСХАКОВ, сообщил пресс-секретарь полпреда Евгений АНОШИН. По информации информагентств, Правительство РФ предоставит Корякскому округу бюджетный кредит в размере 1 млрд руб. на ликвидацию последствий землетрясений. Как сообщил первый вице-премьер на совещании в поселке Тиличики, федеральный центр уже перечислил на восстановительные работы дотацию в сумме 300 млн руб., дополнительно будет выделено еще 21 млн руб.
"Я призываю всех сконцентрироваться на ключевых направлениях, чтобы все объекты были введены в срок, впереди холода, поэтому нужно работать до тех пор, пока все не будет сделано", - заявил Дмитрий Медведев в своем обращении к участникам совещания.
Строительство поселка Тиличики решено начать на новом месте. До холодов планируется построить 98 квартир и школу на 150 учащихся. Отвечая на вопросы жителей села, Дмитрий Медведев сказал, что 1,2 тыс. человек до конца июля получат компенсацию из бюджета за утерянное имущество в общем размере 35,7 млн руб.
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