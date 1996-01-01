Госдума утвердила образование Камчатского края

Госдума в пятницу приняла в III окончательном чтении законопроект об образовании в составе России нового субъекта - Камчатского края. Согласно документу новый субъект появится с 1 июля 2007 г. Для этого будут объединены Камчатская область и Корякский АО. Правда, переходный период будет увеличен.

Это событие прокомментировал губернатор Камчатской области Михаил МАШКОВЦЕВ. "В проект закона внесена одна существенная поправка Администрации Президента Российской Федерации: переходный период при создании края продлен на один год, - рассказал РИА "Восток-Медиа" Михаил Борисович. - Вместо ранее планировавшегося окончания переходного периода 31 декабря 2007 г., переходный период будет закончен 31 декабря 2008. Я считаю эту поправку совершенно разумной, и, надо сказать, что мне предварительно звонили из Администрации Президента РФ, спрашивали мое мнение по этой поправке.

Мотивировка этой поправки такова: в ходе переходного периода успеть всё тщательно подготовить, чтобы не было недоработок к моменту создания Камчатского края. Переходный период начинается с момента назначения губернатора Камчатского края с 1 июля 2007 г. Этот срок в законе остался без изменений. В октябре 2007 г. избирается краевой парламент, и дальше необходимо сформировать новые органы власти, губернатору - единую администрацию края, разработать механизмы управления "бывшей" Корякской автономией как территорией с особым статусом (это прописано в Федеральном Конституционном законе), проработать вопросы единого бюджета Камчатского края, единой нормативно-правовой базы и перевести всю работу по управлению полуостровом, Камчатским краем, на управление из единого центра.

На все эти вопросы - по опыту создания Пермского края правительство и администрация президента убедились, что они решаются не так просто, - требуется значительное количество времени, поэтому внесена такая поправка. Если все проблемы в этот переходный период будут решены раньше 31 декабря 2008 г., значит, можно будет сократить этот срок, никто не запрещает. Важно, чтобы не пришлось потом его продлевать.

Депутат ЗАВАРЗИН свою поправку об ускорении процесса объединения перед финальным заседанием снял, так что она даже не рассматривалась. И за этот закон все присутствующие депутаты Госдумы проголосовали единогласно.

Может возникнуть вопрос: если в июле 2007 будет назначен губернатор, а в октябре будет сформирован представительный орган, а в 2007 году финансирование еще идет на разные субъекты - как один губернатор сможет распоряжаться двумя бюджетами?. Для решения таких проблем переходный период и предусмотрен. Да, в начале губернатор будет распоряжаться двумя бюджетами. Может быть, создаст, как это планировалось на предварительном обсуждении, должность вице-губернатора - главы администрации округа с особым статусом. Может, создаст подразделение краевой администрации, которое будет работать на территории округа. Это вопросы, которые должен продумать новый губернатор края. И для этого ему также нужно время".