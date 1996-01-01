Приморский диснейленд ждет вас!

Приморье, Хабаровский край и Амурская область, как известно, попали в список А - территорий, увеличение численности населения которых наиболее желательно и администрации которых должны до 1 сентября 2006 г. определиться в предложениях о переселении на жительство соотечественников из-за рубежа.

О готовности принять переселенцев не раз заявлял губернатор края Сергей ДАРЬКИН, утверждающий, что "надо принять за аксиому, что одним из сдерживающих факторов в развитии Приморского края является нехватка рабочей силы". Но вот куда конкретно приложить эту силу? Ибо, как утверждает руководитель центра стратегических разработок Михаил ТЕРСКИЙ, "плясать надо от производства". А в крае между тем десятки тысяч безработных.

Будете использовать соотечественников в сырьевых отраслях, говорят из-за Садового кольца. А кто-нибудь там подсчитывал, сколько, к примеру, горнорудных предприятий региона обанкротилось или просто прозябают только из-за убивающих любое производство местных энерготарифов? Сельское хозяйство говорите! А у немногочисленных выживших местных фермеров кто-нибудь интересовался, куда они свою морковку да картошку девают, не выдерживая конкуренции с китайской продукцией? А о местных тайфунах, наводнениях, засухах, низкокачественной земле, наконец, кто-нибудь там слышал? О рыбе и лесе тактично промолчим.

Так где приехавшие соотечественники работать-то будут? Выяснить это в краевой администрации не удалось. Ответ был примерно таким: "Начальства нет (губернатор в отпуске. - Прим. авт.), а программа только разрабатывается. "ЗР" пришлось самому пораскинуть своим коллективным мозгом.

Ну, положим, журналисты помнят о худо-бедно строящемся на границе с Китаем ПТЭКе - он ведь не только торговлю предполагает, но в идеале и совместные производства, сборочные, например. Мы знаем о заявлениях, о создании условий для отдыха или даже о строительстве диснейленда на острове Русском. Еще держим в уме нефтепровод, его строительство тоже потребует рабочих рук... Короче, тысячу человек, наверное, трудоустроим. Надеемся, никто всерьез не думает, что наши единокровные братья из стран СНГ бросят все и поедут сюда работать дворниками, дорожными рабочими и прочим низкооплачиваемым персоналом (тут таджикам конкуренции никто не составит). Есть еще почти фантастическая надежда, что прибывшие из-за рубежа соотечественники, сами создадут себе рабочие места в той же сфере обслуживания или в производствах...

Власть явно лукавит, путая причину и следствие. На том же Дальнем Востоке, к примеру, демографическая ситуация лишь косвенно ухудшается из-за оттока населения. Наоборот, население панически бежит отсюда, ввиду катастрофического ухудшения социально-экономической обстановки. И итоги 2005 г. по ДВФО говорят о том, что такая ситуация только усугубляется.

Средний дальневосточник сегодня платит за услуги ЖКХ на треть больше того же москвича, получая при этом, в лучшем случае, половину средней столичной зарплаты. Приморские родители платят за детские сады больше, чем москвичи, а очередь в детские дошкольные учреждения только во Владивостоке составляет около 16 тысяч человек. В громадной столице -11 тысяч. И мэр ЛУЖКОВ обещает строить по 200 детсадов в год, а во Владивостоке не будет сдано ни одного. А на что их строить, если бюджеты крупнейших региональных компаний их владельцы переводят в свои московские (теперь модно и в питерские) офисы, а значит, не видать нашим региональным финансам налогов, как своих ушей.

Для дальневосточников закрыты многие радости летнего отдыха в сране за рубежом (исключая, конечно, милую сердцу Суньку). Один национальный авиаперевозчик, контрольным пакетом которого владеет государство, только за перелет на маршруте Москва - Владивосток берет столько, что жителю столицы хватает на три поездки в Египет. На нас еще, похоже, и наживаются. Почему-то, перелет из Москвы в Токио того же авиаперевозчика обходится... дешевле. Да что там отдых, а если кому в Москву нужно на лечение?

Этот сравнительный список можно продолжать до бесконечности. И Москву для образца мы взяли намеренно, просто потому, что слишком многие решения на самом верху у нас принимаются исходя исключительно из столичных реалий.

Очевидно, что на исправление ситуации нужны миллиарды и миллиарды, которых, естественно, в российском бюджете нет. Да, собственно говоря, Дальний Восток всегда был головной болью страны: и при царе, и при коммунистах (вспомните десять так и не реализованных программ по освоению региона) - эдакая дорогая вещь, не по размеру которую и не ноденешь, и не бросишь. Но если раньше все проблемы затмевали большие деньги, то теперь почти все они оседают в районе не дальше Третьей кольцевой. А значит, Дальний Восток будут пустеть.

И с этим нужно что-то делать. Если, конечно, у страны есть хоть какие-то, кроме декларативных, виды на регион. Вот только честно ли зазывать соотечественников в условия, от которых сегодня бегут коренные жители?