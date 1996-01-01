Германский консул в гостях у депутатов

Перспективы экономического и культурного сотрудничества Приморского края и Германии обсуждались на встрече председателя ЗС ПК Сергея СОПЧУКА с Генеральным консулом ФРГ в Новосибирске Михаэлем ГРАУ, сообщает пресс-служба ЗС ПК.

Визит генконсула во Владивосток носил ознакомительный характер, сообщил Михаэль Грау. Он впервые на Дальнем Востоке, хотя представители германского посольства бывают здесь регулярно. Причиной нынешнего визита стало изменение границ служебного округа консульства ФРГ в Новосибирске, в состав которого с марта текущего года входит и Владивосток. В связи с этим актуальным стал вопрос о создании в столице Приморья структуры, которая позволит облегчить процедуру получения виз для жителей Дальнего Востока.

Сергей Сопчук познакомил консула со структурой и основными направлениями работы краевого парламента, в свою очередь г-на Грау интересовали политика края по поддержке иностранных инвесторов, а также социальная ситуация в Приморье и реализация национальных проектов. Как отметил Михаэль Грау, Владивосток произвел на него впечатление европейского города, хотя и находится восточнее Пекина. Более того, генконсул увидел в архитектуре Владивостока влияние немецкой культуры, сыгравшей в дореволюционной истории и экономике Владивостока значительную роль.