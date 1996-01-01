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"Наша страна" раскалывается?
В хабаровском отделении молодежного движения "Наша страна" начались разборки. Местные лидеры общественного объединения высказывают взаимные упреки в непомерных амбициях и обвиняют друг друга в связях с криминалом.
Раскол произошел в середине июня, когда на внеплановой конференции хабаровского отделения "НС" около трети активистов заявило о своем выходе из его рядов. Главной причиной демарша стало несогласие части актива хабаровского отделения МОД "Наша страна" с политикой своего нового председателя Александра НЕБУРАКОВСКОГО. Предводителем "бунта" стал один из лидеров местного отделения "Нашей страны" и по совместительству самый молодой депутат Хабаровской городской думы Дмитрий КОВАЛЬЧУК. Любопытно, что ранее Ковальчук столь же активно участвовал в деятельности краевых молодежных организаций СПС и ЛДПР.
Вышедшие из "Нашей страны" активисты решили создать альтернативную общественную организацию под названием "Борцы за правду". В знак протеста они отослали во Владивосток лидеру движения Николаю ДЫМОВУ бандероль со снятыми с себя футболками и значками с символикой "НС". "Оппозиционеры" утверждают, что руководство "Нашей страны" сделало ставку на включение в движение криминальных элементов и связанных с ними спортивных организаций. Якобы новое руководство хабаровского отделения занимается не созидательной работой на благо края, а подготовкой своего рода "штурмовых отрядов", которые можно использовать в качестве инструментов для достижения чьих-либо корыстных целей.
Сложившуюся ситуацию "ЗР" прокомментировали во владивостокском отделении "НС".
"Безусловно, Дмитрий Ковальчук, сыгравший главную роль в расколе, является харизматичным лидером с большими амбициями. Однако на сей раз амбиции, по-видимому, оказались сильнее здравого смысла - обвинения Ковальчука в адрес руководства движения, по сути, являются демагогией и попыткой заработать политические очки", - заявила пресс-секретарь "Нашей страны" Татьяна НАГОРНАЯ.
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