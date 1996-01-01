Голосование по-медвежьи

Когда нынешний спикер Госдумы Бори с ГРЫЗЛОВ еще, по выражению одного владивостокского депутата, "пачкал пеленки", Галина Михайловна СУХОДОЛОВА начинала работать учителем.

Ныне доцент кафедры Института повышения квалификации работников народного образования, она воспитала за свою жизнь столько учеников, сколько не наберется в Приморье членов "Единой России".

Учитель младших классов, учитель географии, кандидат педагогических наук, профессор кафедры педагогики и психологии, доцент, Галина Михайловна в этом году отмечает 70-летие.

Выходит, ее заслуги перед Владивостоком, по логике действий мэрии и депутатов, менее почетны, чем жившего здесь в младенчестве нынешнего лидера партии власти. И разве юбилей - не повод их отметить? Не повод, решили депутаты, из которых только 9 человек не пожалели звания для заслуженного учителя. В список Галина Михайловна не попала. Ее коллеги учителя уходили из зала в слезах: