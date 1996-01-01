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Почет для нужных людей?
По традиции в преддверии Дня города администрация краевого центра выступила с инициативой присвоить звание "Почетный гражданин города Владивостока" нескольким людям, которые внесли наибольший вклад в развитие приморской столицы. Однако это благородное, казалось бы, предложение вызвало оживленную дискуссию среди депутатов думы Владивостока.
В отличие от прошлых лет, на сей раз присвоение почетного звания вызвало не только жаркие споры, но и потребовало внести изменения в некоторые муниципальные правовые акты. Действовавшее ранее положение запрещало присваивать звание почетного гражданина выборным должностным лицам прежде, чем пройдет три года со дня прекращения их полномочий. Позиция нынешних городских властей по данному вопросу изменилась - во многом из-за того, что этот пункт документа мешал присвоить звание почетного горожанина некоторым чиновникам.
На состоявшемся 29 июня заседании думы Владивостока вице-мэр Константин СТОЦЕНКО предложил отменить подобное ограничение, назвав его "нарушением прав и свобод граждан". Остается только догадываться, какие права и свободы граждан были ущемлены за время действия этой нормы. Однако городские депутаты это предложение администрации поддержали. Соответствующая поправка была принята сразу в трех чтениях. Теперь на звание почетного гражданина Владивостока могут претендовать все выборные чиновные лица, в том числе глава городской администрации и депутаты городской думы. Но не о себе любимых, во всяком случае, в этом году, радели власти города.
Как оказалось позже, юридические тонкости процедуры оказались не самым принципиальным моментом дискуссии в городском парламенте. Наиболее острые дебаты вызвали кандидатуры потенциальных почетных граждан, особенно фамилия спикера Госдумы Бориса ГРЫЗЛОВА.
"Все заслуги Грызлова перед Владивостоком сводятся к тому, что он когда-то здесь пачкал пеленки", - заявила депутат Галина МЕДВЕДЕВА, намекая на то, что нынешний председатель российского парламента проживал в городе сопок и туманов в весьма юном возрасте. По ее мнению, выдвижение Грызлова на звание почетного гражданина объясняется ничем иным, как стремлением местного руководства прогнуться перед Москвой и руководителями партии "Единая Россия" в преддверии выборов.
Ее поддержал коллега Александр МАЛАНИН: "Думаю, что если бы спикер Госдумы узнал о подобном намерении администрации города, то не одобрил бы такого подхалимства". "Оппозиционеры" напомнили своим коллегам по думе, что президент РФ Владимир ПУТИН, который, к слову сказать, уже является почетным жителем Санкт-Петербурга, бывает во Владивостоке чаще, чем спикер ГД. Впрочем, читать на расстоянии мысли "главного депутата" страны городские парламентарии пока не научились, поэтому большинство из них проголосовало против исключения Бориса Грызлова из списка будущих почетных граждан. Далее разногласия возникли уже относительно процедуры утверждения кандидатур. Председатель городской думы Виталий СУББОТИН предложил рейтинговое голосование по каждой кандидатуре. В ответ представители администрации, видимо, желая лишний раз подстраховаться, настаивали на консолидированном голосовании по всем четырем персоналиям. За принятие всех кандидатур "скопом" высказался и созданный буквально накануне Совет почетных граждан Владивостока в лице его председателя Светланы МОРОЗОВОЙ. В итоге победила точка зрения думцев, что, впрочем, не оказало никакого влияния на состав предложенного мэрией списка.
Таким образом, накануне 146-го Дня рождения приморской столицы почетными гражданами Владивостока стали директор Музея автомотостарины Николай ШУЛЬЖИЦКИЙ, председатель общества ветеранов Ленинского района Иосиф ЧУТОВ, командующий ТОФ Виктор ФЕДОРОВ и спикер Госдумы Борис Грызлов. Остальные уроженцы Владивостока, видимо, на очереди.
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