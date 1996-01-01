К традиционным "прямым линиям" российского лидера добавилась уникальная онлайн-конференция, которую взялся провести известный интернет-портал Яndex. Все желающие смогли задать свой вопрос президенту, заполнив соответствующую форму на специальной странице. Естественно, все отправленные тексты прошли модерацию, после чего корректно и понятно сформулированные вопросы были опубликованы на сайте - к моменту начала конференции их число перевалило за миллион.

Популярность вопросов, кстати, определялась самими пользователями Интернета. К примеру, один из самых популярных вопросов звучит так: "Собирается ли Российская Федерация использовать для обороны своих рубежей огромных боевых человекоподобных роботов?". За него проголосовали почти 24 тыс. пользователей. Второй по популярности - вопль виртуала - "ПРЕВЕД, Владимир Владимирович! Как вы относитесь к МЕДВЕДУ?" - получил 22 тыс. голосов. Еще бы. А замыкает тройку вопрос "Скажите, чем был продиктован ваш поступок - поцелуй мальчика Никиты в живот?", за который проголосовали почти 17 тыс. пользователей.

Президент начал с сугубо политических тем. Первыми из онлайновой народной канители всплыли северокорейские ракеты. "У нас нет оснований полагать, что северокорейская ракетная программа нацелена против Российской Федерации", - невозмутимо отреагировал господин президент.

Расправившись с ракетами, российский лидер лихо перешел к теме легализации марихуаны. Свободной "травки" у нас в стране не будет, потому как "Россия является участницей международных соглашений", относящим марихуану "к числу наркотических средств, которые запрещены к употреблению". Таким образом, надежды 100 тыс. пользователей, проголосовавших за галлюциногенный вопрос, разом рухнули.

В первые минуты трансляции глава государства затронул армейскую и жилищную тематику, а также коснулся различных внешнеполитических трений в преддверии "большого саммита".

Газ, газ, газ. Конечно же, российско-украинские газовые неувязки не остались без внимания. По словам Путина, топливный конфликт во многом был обусловлен "истерикой в прессе", особенно иностранной. Если уж и было какое-то "экономическое давление", то не на Украину, как судачили западные аналитики, а на Россию, считает президент. Он непоколебим: "Кто-то хочет заставить нас, как прежде, продавать газ по бросовым ценам. С этим покончено - все должны платить равную цену".

И вот, наконец, за политической тяжелой артиллерией появился долгожданный мальчик Никита. От вопроса, который поддержали 17 тыс. пользователей Интернета, открутиться было просто невозможно. Так чем был продиктован ваш поцелуй? Ведущий смотрит на президента. Президент смотрит в пустоту. "Этот мальчик, - начинает Путин, - уже не помню, как его звали...". "Никита", - напоминает ведущий. "Да, Никита - он показался мне очень самостоятельным, серьезным", - продолжает президент и прекращает затянувшийся конфуз: "Просто захотелось потискать его, как котенка".

Футбольные страсти президент прокомментировал довольно сдержанно - и Франция, и Италия ему по душе, но предсказывать имя чемпиона Путин не решается. Последний вопрос с сайта BBC звучал следующим образом: "Тяжело ли было служить в КГБ во время холодной войны, и есть ли что-нибудь, чему вы научились тогда и используете сейчас на президентском посту?".

"Слава богу, это в прошлом", - ответил Путин, имея в виду холодную войну, и продолжил о полезных навыках: "Да, конечно есть. Работа в разведке предполагает большую, широкую информированность".

После конференции от президента, естественно, не отстали, и завалили его вопросами типа "Ну как?". "Спрашивали, когда я начал заниматься сексом..." - отшучивался Путин. "Ну и когда?" - допытывались журналисты. "Не помню, - сознался наконец российский мужчина №1. - А помню точно, когда это делал в последний раз. Могу определить с точностью до минуты".

ПРЕВЕД так и остался без ответа, если не считать замечания Владимира Владимировича о том, что Интернет - это "своеобразная аудитория, молодые люди". Возможно, Путин выйдет на связь с гражданином Кросавчегом из Москвы на своем личном сайте, где запланировано продолжение конференции.