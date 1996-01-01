Новая идея Черепкова - сетевой маркетинг в политике

Несмотря на долгое отсутствие в крае, Виктор ЧЕРЕПКОВ по-прежнему остается заметным игроком на избирательном поле Владивостока. Причем, судя по последней информации о возможном объединении партии Черепкова "Свобода и Народовластие" с другими партиями, он всерьез примеривается к политической игре в крае. Нам удалось связаться с Виктором Ивановичем в Москве.

- Объединительный процесс, действительно, идет и развивается сразу в двух направлениях, - подтвердил Виктор Черепков. - Одно направление связано с федеральным уровнем, второе - с локальным.

- А в чем разница?

- Разница в том, что на федеральных выборах мы не можем по закону создавать предвыборные блоки, а на местных выборах подобное блокирование не запрещено. Следовательно, к выборам в Госдуму мы ведем работу по созданию объединенной партии пока из 12 общественных движений и партий, но уже пытаемся выступать единым фронтом на выборах местного уровня.

- Получается? Я имею в виду объединение.

- Получается. Хотя, конечно, власть пытается всячески помешать этому процессу. Причем не столько федеральная власть, сколько среднее звено чиновников, которое в духе советских времен производит сегодня "зачистки" в регионах и рапортует наверх о проделанной работе. Достаточно сказать, что я принимал участие уже в 23 региональных судах, и в 21 мы отстояли наши права.

- А чем вы так пугаете власти других регионов, помимо Приморья?

- Массовой поддержкой партии со стороны населения. Для меня самого было откровением, когда в начале этого года Минюст выяснил, что членами нашей партии являются уже около 120 тысяч человек. На сегодня этот показатель, по нашим расчетам, составляет уже около 150 тысяч человек. И на том принципе, который я закладываю в строительство объединенной партии, это далеко не предел.

- Можно подробнее о принципах?

- Пожалуйста. Наша партия допускает существование фракционности. Причем фракции могут даже являться противниками по тактическим вопросам, иметь свои уставы и членские билеты - то есть полную автономию до момента принятия стратегических решений, которые являются прерогативой Высшего совета партии. Иными словами, каждая фракция или общественная организация садится в свой вагон поезда, где локомотивом является сама партия.

- Из кого же тогда будет состоять Высший совет?

- Из тех лидеров, которые приведут с собой не менее 100 тыс. новых членов партии.

- Не слишком ли фантастический размах?

- Абсолютно реальный. И я хочу отметить, что это отнюдь не означает, что мы получим из Высшего совета закрытую касту. Даже тот, кто приведет с собой 5 тысяч членов партии, сохраняет перспективу попасть в Высший совет, поскольку его люди также будут приводить новых людей, и достаточно каждому из них привести по 20 человек, чтобы их лидер стал членом Высшего совета.

- Напоминает сетевой маркетинг - не находите?

- Какие-то маркетинговые принципы присутствуют в любом партийном строительстве, но в нашем случае все в первую очередь опирается на идеи.

- И много известных организаций и партий уже опирается на ваши идеи?

- Из известных я могу назвать партию БАБУРИНА, но весь список озвучивать именно сейчас, наверное, не имеет смысла. Зачем приглашать гостей на новоселье, если дом еще не построен?

- Хорошо, тогда давайте перейдем к локальному партийному строительству. Здесь до "новоселья" осталось не так много времени, поскольку выборы в ЗС состоятся уже в начале октября. С кем в Приморье существуют реальные перспективы объединения? И возможно ли это до выборов?

- Возможно. Более того, я уверен, что объединение, а точнее - блокирование, произойдет. Опять же первым партнером у нас выступает партия Бабурина. Соответствующие предложения поступили от местного отделения ВКПБ во главе с ПОТАПЕЙКО. Еще ряд предложений мы рассматриваем.

- Но блокирование означает, что вам придется поступиться частью мест в партийном списке...

- Здесь речь идет не только о партийных списках, но и о совместной поддержке по одномандатным округам. Это также важно, поскольку по округам формируется половина краевого парламента.

- Видите ли вы в этой половине членов фракции "Свобода и Народовластие" в гордуме, а также действующих депутатов ЗС, которые четыре года назад были избраны благодаря вашей поддержке? Напомню: НОВИКОВ, БЕЛЬТЮКОВ, МОРОЗОВ, МАРКОВЦЕВ...

- Ну, что касается ЗС, то на одни и те же грабли я, конечно, наступать не буду, и все эти оборотни, конечно, поддержки от меня не получат. Ну, может, за исключением Марковцева, который, по меньшей мере, сохранил критический подход к деятельности власти и не выступал с откровенных античерепковских позиций. Для остальных депутатская карьера, скорее всего, завершена. Власти они, по большому счету, тоже не нужны. Ими просто попользовались, как туалетной бумагой, и от этого неприятного запаха им уже не отмыться.

- А знаете, может, у меня с обонянием что-то не так, но от вашей фракции в думе Владивостока, мне кажется, тоже попахивает далеко не "Шанелью".

- Все кандидатуры в ЗС будут пересмотрены с критических позиций. Но я бы не расставлял акценты по работе фракции в думе Владивостока с черно-белых позиций. Мы давно отошли от принципа "война ради войны". Сегодня упор делается на созидание, и в этом плане нам все-таки что-то удается сделать.

- Вы полагаете, этого будет достаточно, чтобы занять лидирующие позиции в ЗС?

- Я реалист и прекрасно понимаю, что при нынешних административных и финансовых возможностях на большинство в ЗС претендует "Единая Россия". Но если нам удастся поднять народ - а для этого предстоит провести огромную работу, прежде всего, в крае, где нас знают меньше, чем во Владивостоке, - то шансы отобрать лидерство у "ЕР" есть. Многое будет зависеть от выстраивания отношений со СМИ. От их позиции, которую они займут в период избирательной кампании. Конечно, если им опять заткнут рот, как на выборах мэра Владивостока, то шансы всех партий, кроме "ЕР", значительно уменьшатся.