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Политбрак по расчету
По информации интернет-изданий, "Яблоку" симпатизирует "Зеленая Россия", СПС - Республиканская партия и Партия развития предпринимательства, ЛДПР - "Народно-патриотические силы РФ", "За Русь Святую", "Единение". К Народной партии который месяц засылают сватов Конституционно-демократическая партия, Объединенная промышленная и Партия социальной справедливости. Однако до марша Мендельсона им далеко, ведь официальное заключение брака влечет за собой смену фамилии одного из партнеров. И подписание брачного контракта.
Дружба - дружбой, а обедня врозь
Лидер приморского регионального отделения КПРФ и депутат Госдумы Владимир ГРИШУКОВ на вопрос "ЗР" - не поступали ли из столицы распоряжения об объединении с Российской коммунистической рабочей партией? - устало вздохнул: "Такие слухи ходят со времени их образования КПРФ, и к любым выборам их поток усиливается. Никаких официальных распоряжений я как руководитель регионального отделения не получал".
Еще более эмоционально ответили в черепковском штабе "Свободы и народовластия": "Непроверенные слухи. Ни в каких дополнительных членах партии регистрации мы не нуждаемся. Как и в увеличении популярности Виктора Ивановича". Между тем озвученной штабистами информации противоречит сообщение "Интерфакса" от 16 июня: "Партия национального возрождения "Народная воля" (лидер - вице-спикер Госдумы Сергей БАБУРИН) и партия "Свободы и народовластия" (лидер - депутат Госдумы Виктор ЧЕРЕПКОВ) собираются объединиться в единую политическую структуру".
Нет и официального документа, подтверждающего объединения с кем-либо "Народной воли". По словам лидера регионального отделения Народной партии Александра ЛЕБЕДЕВА, речь шла только о консультациях: "Обычные переговоры о совместных акциях. Такие переговоры действительно проходили с Конституционно-демократической партией, Объединенной промышленной партией и Партией социальной справедливости. С моей точки зрения, соглашение не будет достигнуто, несмотря на то, что для малочисленных партий (т.е. тех, кто по числу сторонников не может пройти госрегистрацию. - Прим. "ЗР") это вопрос жизни и смерти. К концу 2006 г. они либо уйдут в небытие, либо перестанут быть политическими и перерегистрируются в качестве общественных объединений".
Интересно, что идеологическую лояльность как причину для идейных разногласий не назвал ни один из лидеров региональных отделений.
"Яблоко" и Яблоков стали друзьями животных
Лидер регионального отделения СПС Николай МОРОЗОВ неподдельно сетует на провалившуюся идею альянса СПС - "Яблоко". У СПС были виды и на Республиканскую партию и на Партию развития предпринимательства. "Жаль. Думаю, что ничего не получится и от этого проиграет вся оппозиция. Мнение сильнейшего утвердится как единственно возможное, а феодально-партийная раздробленность умрет естественным путем", - прокомментировал ситуацию Николай Морозов.
В то же самое время "Яблоко" во главе с Григорием ЯВЛИНСКИМ подписывает с председателем оргкомитета партии "Зеленой России" Алексеем ЯБЛОКОВЫМ соглашение "Против жестокого отношения к животным". И призывает к тому же прочие политические партии. Лидер регионального отделения "Яблока" Владимир НИКИФОРОВ, вернувшись с 13-го съезда партии, пояснил суть происходящего так: "В гуманном отношении к животным трудно отыскать повод для идеологического разногласия, и тема давно уже на слуху. Общественное внимание приковывается к акциям защиты животных само собой, а тема с объединением "Яблока" и СПС умерла".
На 13-м съезде партии заместитель председателя "Яблока" Сергей ИВАНЕНКО сказал: "Это фантастический проект, это авантюра". При этом "Яблоко" продолжает переговоры с лидерами Объединенного гражданского фронта Гарри КАСПАРОВЫМ, Республиканской партии Владимиром РЫЖКОВЫМ, Народно-демократического союза Михаилом КАСЬЯНОВЫМ. Осенью 2006 г. "Яблоко" проведет по этому вопросу внутрипартийный референдум.
Из попыток объединения ЛДПР с левопатриотами также ничего не вышло. Последний раз серьезная попытка предпринималась осенью прошлого года, когда Владимир Вольфович собрал глав 15 партий: "Национально-патриотические силы России", "Трудовая Россия", "За Русь Святую", "Народная воля", "Инженерное общество", "Единение", "Славянский Союз", "Интернациональная Россия". Идея беседы была предельно простой, цитирую: "составить противодействие партии власти", а аргумент для присоединения все тот же: "иначе нам не выжить".
Месяцы спустя оказалось, что спасение утопающих - дело рук самих утопающих, и каждый сражается за свою жизнь самостоятельно. А за чужую - в строю.
Мелочь, а приятно
Один из собеседников "ЗР", охотно комментировавший происходящее, но, пожелав остаться неизвестным, сказал: "Мы не будем торопиться. Москва готовится к выборам в Госдуму-2007. К концу 2006 г. среди "малочисленных" произойдет естественный отбор. Те же партактивисты, которые захотят воскреснуть под другим именем, придут в сильные партии самостоятельно. Без дополнительных уговоров со стороны последних".
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