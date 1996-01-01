Владивосток ищет кредиты

Администрация Владивостока ведет переговоры с банковскими учреждениями. Их главная цель - получение предпринимателями кредитов на выкуп муниципального имущества под залог этой недвижимости.

Как рассказала "ЗР" заместитель главы администрации Владивостока Ольга КОЗЕРАЦКАЯ, предлагается две схемы выдачи кредитов. Первая - залогодателем выступает администрация Владивостока, отдавая в залог реализуемое на аукционе помещение и заключая договор с будущим покупателем.

Во втором случае залогодателем может стать сам предприниматель, предлагая в качестве залога собственное имущество. В первом случае банки предлагают более низкий процент на кредит. На основании договоренностей с банками сейчас дорабатываются правовой механизм предоставления кредита под залог муниципальной недвижимости и формы типовых договоров с арендаторами, готовыми выкупить занимаемые помещения.