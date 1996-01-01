В Китай без приглашения

Владивостокское отделение Генерального консульства КНР в г. Хабаровске сообщает об упрощении процедуры оформления виз.

Для заявителей, лично подающих документы на оформление туристической (L) и коммерческой визы (F), приглашение не требуется. Документы будут рассматриваться консулом, возможно собеседование. Адрес Владивостокского отделения Генконсульства КНР в г. Хабаровске: ул. Крыгина, 3, отель "Гавань", тел. (4232) 49-50-37, факс (4232) 49-74-59.