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Номенклатурная кадриль
Найден лучший рецепт сохранения преемственности - перекрестное бюрократическое опыление.
Еще не все интересующиеся успели поздравить с утверждением в должности нового генерального прокурора Юрия ЧАЙКУ, как пришло радостное сообщение, что трудоустроен и прежний хозяин должности -Владимир УСТИНОВ. Он занял пост министра юстиции, тот самый, с которого ушел руководить Генпрокуратурой Чайка. Как говаривал Борис ЕЛЬЦИН, мастер эффектных кадровых комбинаций: "Вот такая рокировочка!" Но надо признать, что на сей раз Владимир Путин явно превзошел своего предшественника. Это не просто сильный ход, это новое слово в государственной кадровой политике.
Чайка с Устиновым теперь буквально сиамские близнецы государевой службы, спарринг-партнеры, причем не временные, а постоянные. Можно вспомнить, что г-н Устинов летом 1999-го сменил на посту и.о. генпрокурора Юрия Чайку, который через несколько дней после этого был назначен министром юстиции. Спустя семь лет, снова летом, все повторилось, только в обратной последовательности и уже без приставки и.о. Если через какое-то время Устинов и Чайка, как в кадрили, снова поменяются своими должностями, строчка в книге рекордов Гиннесса им будет твердо гарантирована.
Хотя понятно, что подобные перестановки совершались вовсе не ради сомнительных рекордов, а исключительно ради дела. И тут все устроилось как нельзя лучше. Юрий Чайка тихо, по-свойски, не тревожа устиновские скелеты в шкафах, проведет ревизию коррупционных дел, уже начатых и только планировавшихся предшественником (он пообещал это сделать сразу после своего утверждения сенаторами). Освободится от наиболее одиозных или просто поднадоевших публике работников (заместитель генпрокурора Владимир Колесников еще несколько дней назад заявил о намерении пойти в большую политику, например в следующую Госдуму).
И в целом, скорее всего, слегка снизит градус чрезмерной ажитации вокруг Генпрокуратуры. Генпрокуратура, разоблачающая коррупционеров в режиме идущего нон-стоп реалити-шоу, это все же некоторый перебор. Не только в смысле международного имиджа России (хотя в преддверии саммита в Петербурге и об этом не стоит забывать), но и, главное, с позиции восприятия этого разгула правосудия внутри самой страны. Дела против чиновников возбуждаются едва ли не ежедневно: сегодня, к примеру, стало известно о ходатайстве в суде самарской прокуратуры о привлечении к уголовной ответственности мэра Самары Георгия ЛИМАНСКОГО. Ровно половина населения считает, что препятствием на пути экономического роста страны является именно коррупция (свежий опрос "Левада-центра"). Все это приводит вовсе не к росту авторитета правоохранительных органов, а к снижению доверия к власти.
Причем не доверяют не только разоблаченным, но и тем, кто разоблачает. Недаром в качестве одной из самых распространенных версий отставки Устинова фигурировала легенда о его участии в коррупционных делах, в частности, в так называемом мебельном деле. Назначение Владимира Устинова на высокую должность министра юстиции (в табели о рангах она отныне должна быть приравнена к генпрокурорской, поскольку Путин обещал Устинову равноценный пост) автоматически закрывает тему о его причастности к сомнительным историям. Одно это дорогого стоит. Раньше одни генпрокуроры уходили с поста с безнадежно испорченной репутацией (Юрий СКУРАТОВ), другие (Алексей ИЛЬЮШЕНКО) и вовсе отправлялись в тюрьму. Что до последних, раньше Устинов туда направлял, а теперь будет контролировать (УФСИН, то есть все места заключения, находится в ведении Минюста).
Вряд ли кто-то усомнится, что есть более подходящий тюремщик, например, для Михаила ХОДОРКОВСКОГО, чем Владимир Устинов. Помимо приятности (стеречь собственноручно разоблаченного олигарха и его присных) новая должность Устинова не лишена и полезности. Именно Минюст (точнее, находящая в его системе Росрегистрация) дает разрешение на регистрацию партий, движений и неправительственных организаций. А это помимо прочего и политический вес, и влияние. И учитывая нрав и опыт Устинова, Кремль может быть совершенно спокоен: ни один шпион не проникнет на территорию России под вывеской НПО, ни один ЛИМОНОВ не получит пропуска в большую политику. Впрочем, и Чайка был не менее благонадежен.
Тут задача Устинова не быть лучше, а быть таким же, сохранять преемственность. Рецепт ее наилучшего сохранения, кажется, найден явно озабоченным этой проблемой Владимиром Путиным. Его можно было бы назвать способом равноценного обмена. Вместо того чтобы убирать полезного чиновника, подтвердившего свою преданность и надежность, лучше пересадить его в другое такое же кресло, передвинув другого столь же верного человека на освободившуюся вакансию.
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